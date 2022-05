Seolto met één been in nacompetitie, ONI vermaakt het publiek

Zaterdag 3B + 3DNa een eenvoudige 1-3 zege in de derby bij De Fendert staat Seolto in de derde klasse B op het punt om de derde periode naar zich toe te trekken. Tholense Boys kan dat scenario vergeten, hoewel de ploeg van Arie van der Zouwen het streekduel bij Noad’67 met 0-2 naar zich toe trok. Kogelvangers en Prinsenland deelden de punten: 0-0. Halsteren verloor bij Zwaluwe: 2-1.

De Fendert-Seolto 1-3 (0-2). 0-1 Yannick van Niekerk, 0-2 Justin Konings, 0-3 Yasin Abdulle, 1-3 Tim Houben.

Al vroeg in de wedstrijd opende Yannick van Niekerk de 0-1, na een uitval waarbij de verdedigers van de thuisclub op snelheid werden geklopt. Op slag van rust kopte Justin Konings bij zijn rentree de 0-2 binnen. Kort na de hervatting zorgde Yasin Abdulle voor de beslissing: 0-3. In de slotfase redde Tim Houben voor de thuisclub uit een hoekschop de eer: 1-3.

Ondertussen was bij Seolto het grote rekenen al begonnen en werd vooral gekeken naar de resultaten van Prinsenland en Tholense Boys. De uitkomst was volgens Seolto-coach Frans Ceton duidelijk. ,,We zijn er nog niet.’’ Bij winst op Tholense Boys komende zaterdag weten de Zevenbergenaren zich verzekerd van een plaatsje in de nacompetitie.

Zwaluwe-Halsteren 2-1 (1-0). Melvin Visseren, 2-0 Tristan Kuiper, 2-1 Mike de Nijs.

De eerste kans van de middag was voor Mike de Nijs. De Halsterse spits was nog niet bij de les en coach Remco van Haaren zag zijn team het onderspit delven. ,,We waren niet scherp, verloren teveel duels en ook aan bal was het niet best.’’ Verder dan de aansluitingstreffer van Mike de Nijs kwamen de bezoekers niet. ,,Uit onze enige uitgespeelde aanval van de tweede helft.’’ Volgens Van Haaren is zijn ploeg in het hoofd al bezig met de nacompetitie. ,,Dit was een wedstrijd om snel te vergeten.’’

,,Halsteren voetbalde iets beter, maar we hebben bijna geen kansen weggegeven”, analyseerde Zwaluwe-coach Jack Beusenberg na afloop. Zwaluwe kwam vlak voor rust op voorsprong. Toen Tristan Kuiper na de pauze de 2-0 maakte, ging Halsteren één op één spelen. ,,We hebben één kans weggegeven, daaruit maakten ze de 2-1, verder stond het goed”, aldus Beusenberg.

Na afloop werd Beusenberg bedankt voor bewezen diensten. Hij hielp Zwaluwe uit de brand en loodste de ploeg uit de degradatiezone naar de subtop.

Kogelvangers-Prinsenland 0-0 (0-0). Rood (2x geel) Rik van Langerak (Prinsenland). Rood: Natalino Storelli (coach Prinsenland).

Over de uitslag was er geen misverstand: de 0-0 gaf de verhoudingen prima weer. In de slotfase had Jorn Moerland voor de thuisclub nog wel de winnende treffer op het hoofd. ,,Zo’n bal gaat er bij hem bijna altijd in’’, zei assistent-trainer René Opschoor over dat cruciale moment. Het meeste stof tot napraten leverde de veldverwijzing voor Rik van Langerak op, halverwege de tweede helft. Prinsenland-coach Natalino Storelli vond de tweede gele kaart niet in de geest van de wedstrijd passen.

,,Het was fair play van twee kanten, op het eind van het seizoen. Na een onschuldige opmerking wilde de scheids ineens stoer doen.’’ Storelli sprong voor zijn speler in de bres en moest die actie bekopen met direct rood. De coach snapte de sanctie niet. ,,Je moet als scheidsrechter ook een beetje psycholoog zijn.’’

Noad’67-Tholense Boys 0-2 (0-2). 0-1 Laurens Bovenberg, 0-2 Youri Boudou.

De eerste kans was voor de thuisclub, met Armin Geense die voorlangs mikte. Daarna werd het eenrichtingsverkeer naar het doel van de jonge invaller-keeper Stefan van der Maas. Halverwege de eerste helft opende Laurens Bovenberg de score, met een fraai diagonaal schot in de verste bovenhoek: 0-1. Nog voor de pauze maakte de juist voor verdediger Mark Tichem opduikende Youri Boudou er 0-2 van.

De tweede helft had niets meer om het lijf, ook al omdat de Fliplanders er meer bovenop zaten. Noad-coach René Scholts is trots op zijn ploeg. ,,Ze kijken niet naar de stand op de ranglijst en gooien er elke wedstrijd weer alle energie in.’’ Tholense Boys-coach Arie van der Zouwen stelde na de winst in de derby vast dat zijn ploeg overal naast pakt, gezien de resultaten op de andere velden. ,,Jammer dat we onze eindsprint net te laat hebben ingezet.’’

Derde klasse D



ONI - MVV’58 7-1 (3-0). 1-0 en 2-0 Jelle Horsten, 3-0 Lars van de Kletersteeg, 4-0 Horsten, 5-0 Floris Wouters, 5-1 Pim Verheijke, 6-1 Jan Paul van Wijnen, 7-1 Jorg Blom.

,,Een hele goede wedstrijd, met veel energie en een goed resultaat”, concludeerde ONI-coach Mark Kroese. ,,Een waardig afscheid.” Want dat kregen aanvoerder Ferry van Kessel en doelpuntenmaker Jelle Horsten. Zelf wilde Kroese nog niets van een afscheid weten. ,,Volgende week moeten we ook nog winnen”, zei Kroese die na dit seizoen ONI verlaat voor eersteklasser GRC’14, dat in de laatste wedstrijd degradatie af moet zien te wenden.