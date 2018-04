Selectie Halsteren 'voor 90 procent' rond: sterkhouders blijven, Zeeuws duo vertrekt

Zondag 2E Moerse Boys aan kop, Zundert klopt SCO

19:26 Moerse Boys is de nieuwe koploper in zondag 2E na de Zundertse overwinning op VOAB. De Moer ging Sarto, dat haar wedstrijd tegen Cluzona zag worden afgelast, voorbij in de stand. Madese Boys haalde fors uit bij Kruisland (1-5) en Zundert boekte de eerste zege na de winterstop. Tegen SCO werd het 1-0.