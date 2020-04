Selectie Baronie zo goed als rond: Van der Stappen, Tjien-Fooh en Van Butselaar blijven aan boord

Van der Stappen (29) is pas sinds vorige winter speler van Baronie. De voormalig aanvoerder van VV Dongen en Speler van het Jaar voetbalde dit seizoen in België, maar wilde weer in Nederland aan de slag. Hij koos niet voor zijn oude ploeg, waarmee hij vele successen boekte, maar voor Baronie. Veel wedstrijden heeft de ervaren verdediger nog niet kunnen spelen, aangezien de coronacrisis eind maart een streep door het huidige amateurvoetbalseizoen zette. Baronie-trainer Jurriaan van Poelje is blij dat Van der Stappen voor Baronie behouden blijft. ,,Er werd ook door andere clubs aan Mitchell getrokken. Maar hij heeft het goed naar zijn zin en we hebben goed contact.”

Tjien-Fooh (29) keerde afgelopen winter terug in Breda na een Australisch avontuur. Down Under was hij een jaar basisspeler op het één na hoogste niveau. De veelzijdige aanvaller werd met negen treffers topscorer van zijn club Weston Bears. Een rentree bij de Baronnen, waar hij voor zijn buitenlandse periode al speelde, bleek niet meer dan een logische keuze, begin dit kalenderjaar. Hij kiest voor een langer verblijf op de Blauwe Kei. Van Poelje: ,,Jason is een speler met een individuele actie die weet wat er in de top van de hoofdklasse gevraagd wordt en wedstrijden kan lezen. Dat soort spelers heb ik er heel graag bij. Ook gaat hij een trainersrol vervullen in de jeugdopleiding. Een echte Baron inmiddels.”

Volledig scherm Jason Tjien-Fooh is na een voetbalavontuur in Australië weer terug in Nederland. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Van Butselaar (19) ruilde Baronie twee keer in voor NAC, om afgelopen zomer terug te keren. Daar won hij de concurrentiestrijd van de ervaren Robbert van Oorschot, waardoor hij zich nu eerste keeper van de hoofdklasser mag noemen. Van Poelje, trots: ,,Met Van Butselaar houden we de beste jonge keeper van West-Brabant in huis.”

Middenvelder Mark Schuit (28) plakt er ook een jaar aan vast. Hij is sinds 2018-2019 speler van Baronie. De aanvallende middenvelder is een brok ervaring. Schuit speelde in de jeugd van RBC, waar Van Poelje zijn trainer was. Op zijn zeventiende debuteerde hij voor Kloetinge, de ploeg die hij altijd trouw bleef, tot zijn transfer naar Breda.

Met de 'verlenging’ van het viertal is de selectie voor volgend seizoen zo goed als rond. Jawad al Morabit stroomt daarnaast door vanuit de jeugdopleiding. De selectie van afgelopen blijft nagenoeg intact en kent twee nieuwelingen (Riad Elloukmani van Unitas’30 en Vincent Ivens van Halsteren) en drie vertrekkers (Tijn van Galen en Quinton Eugenia beiden naar Almkerk en Noud Eggly).

Van Poelje: ,,Ons beleid is gericht op behoud van de Baronie-identiteit van eigen jongens. Dat is écht helemaal gelukt. En de jeugdopleiding betaalt zich uit, er komt nu weer een speler door. Zonder financiële middelen is dit voor ons het beleid wat we blijven volgen. En ook volgend jaar willen we weer in de top van de hoofdklasse mee spelen.” De trainer houdt zijn oren en ogen wel open voor de welbekende ‘buitenkansjes’ op de transfermarkt.