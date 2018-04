Seizoensrecord Luijkx bij zege Virtus

zondag 4C Irene'58 pakt periodeti­tel, RFC wint mogelijk laatste derby

20:29 Door met 1-5-te winnen bij OMC heeft Irene'58 de tweede periode in de wacht gesleept. Uiteindelijk is dit maar een klein prijsje want het team van Tijs van Bragt staat nu zes punten voor op Hoge Vucht en gaat voor een hoger doel. Te weten het kampioenschap in de vierde klasse C