Seizoen Kruisland ten einde na nederlaag in Tilburg

De openingsfase was voor de thuisclub, wat prompt al na 9 minuten de 1-0 opleverde. De bezoekers, zonder Romano Denneboom (met de oud-internationals in China, red.), herstelden zich snel en namen het spelbeeld over. Met name El Gamali was enkele keren dichtbij de gelijkmaker, maar pas zijn derde goede kans was na een dik half uur raak. "Tevreden over de eerste helft waarin we lieten zien zeker niets minder te zijn dan zij. Na een uur viel de 2-1 ongelukkig via de knie van Freek Roovers in eigen doel. We hebben het daarna nog geprobeerd maar het zat er niet meer in. Op naar volgend seizoen waarin we gaan proberen een heel seizoen mee te doen in plaats van slechts één periode," aldus trainer Natalino Storelli.