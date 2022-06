Seizoen duurt net te lang voor vierdeklasser Rimboe: ‘Volgend jaar moeten we kampioen worden’

Het seizoen bleek iets te lang voor Rimboe. De krachten vloeiden in de loop van de wedstrijd weg en de 0-1 hing in de lucht. In blessuretijd koos Rimboe onnodig voor de lange bal, vervolgens lag het achterin open waardoor Levi de Vet van B.V.V. uiteindelijk de enige goal van de wedstrijd maakte.

,,Na de 120 minuten in de eerste nacompetitiewedstrijd en 90 minuten afgelopen donderdag waren de jongens op”, concludeerde Rimboe-coach Yasin Cayir na afloop. ,,Dat is ook niet gek want het is een heel lang seizoen geweest. We hebben geprobeerd iedereen klaar te stomen voor de nacompetitie.”

Zo kon Rimboe met een bijna complete selectie de nacompetitie spelen. ,,Maar een complete selectie is nog geen fitte selectie, dat zag je tijdens de wedstrijd.”

Wissel

Aanvankelijk ging het goed voor Rimboe dat vanaf de start van de wedstrijd direct de aanval zocht. ,,Maar na de wissel van Joran waren we het even kwijt”, zag Cayir. Linksback Joran van der Meijde kreeg van dichtbij een bal in zijn gezicht geschoten en moest na tien minuten de strijd staken. ,,Daarna hanteerden we te snel de lange bal, maar werd B.V.V. ook niet echt gevaarlijk. De eerste helft zijn er nauwelijks schoten op doel geweest.”

In de tweede helft moest Rimboe wat verzinnen om een doelpunt te maken. ,,We hebben gewisseld om het hen in de opbouw wat moeilijker te maken, maar dat pakte niet helemaal goed uit”, baalde Cayir.

B.V.V. kreeg steeds meer kansen en in de blessuretijd viel uiteindelijk de 0-1. Rimboe was daarna op weg naar de laatste kans, maar Stijn van Gent werd gestuit in het strafschopgebied. Rimboe schreeuwde om een penalty, maar de scheidsrechter besloot anders. ,,Het was een heel duidelijke penalty”, vond Cayir. ,,Maar over de hele wedstrijd gezien hebben we niet voldoende afgedwongen, dan wint B.V.V. terecht.”

Chaotisch

,,We creëerden te weinig, het was chaotisch”, vond Rimboe-aanvoerder Jeffrey Jurgens. Hij had zichtbaar moeite met het herbeleven van de wedstrijd. ,,De speler die het dichtst bij mij stond loopt die bal uiteindelijk binnen”, baalde hij schuldbewust.

Rimboe moet het nog een jaar in de vierde klasse proberen. Cayir bouwt ondertussen verder aan zijn team. De coach van Rimboe, is ook de architect. Hij was eerder met een gedeelte van de huidige spelersgroep actief bij DVO’60. ,,Maar daar waren we een tweede team, Rimboe bood ons de kans om een eerste team te zijn. In het begin was het even aftasten, maar ondertussen is iedereen zo blij met elkaar. We hebben fantastische vrijwilligers en een paar jongens uit het dorp staan ook wekelijks in de basis.”

Omdat Rimboe bijna geen jeugdteams heeft moet Cayir ieder jaar weer flink werven voor nieuw bloed. ,,Dat hoort erbij, volgend jaar komen er weer een hoop versterkingen bij.” En dan moet alsnog promotie naar de derde klasse afgedwongen worden. ,,Dit seizoen was promotie het doel, volgend jaar moeten we kampioen worden”, stelt ook Jurgens.

