Scorende Tiebosch pakt periodetitel met derdedivisionist Hoek

Dankzij een klinkende overwinning op ONS Sneek legde het Hoek van Etten-Leurenaar Gianni Tiebosch zaterdagmiddag beslag op de tweede-periodetitel in de derde divisie. Ruim acht maanden nadat de ploeg promoveerde vanuit de hoofdklasse, weet het dat het na het reguliere seizoen opnieuw mag strijden om promotie, deze keer naar de tweede divisie. Er is ook nog een kans dat het die play-offs niet hoeft te spelen, want na de 1-5-zege in Friesland blijft de ploeg ook nog steeds een titelkandidaat.

In Sneek ging Hoek flitsend van start. Rik Impens en Jonathan Constansia (ex-Halsteren en Baronie) combineerden in de eerste minuut aan de rechterkant, Constansia snelde langs zijn man en bediende Kyle Doesburg aan de eerste paal (0-1). Vijf minuten later had Doesburg zijn tweede van de middag – en zijn achttiende van het seizoen – al achter zijn naam staan. Rik Impens werd neergelegd door doelman Barry Ditewig, Doesburg benutte de strafschop: 0-2.

Hoek was heer en meester op het kunstgrasveld in Sneek en maakte na 21 minuten ook de derde treffer. Hoek moest al vroeg in de tweede helft van keeper wisselen. Invaller Rick Ottjes moest de bal na 57 minuten uit het net halen, toen invaller Tom Arissen hard raak schoot (1-3). Even leek het erop alsof Sneek terug in de wedstrijd zou kunnen komen, maar Hoek pakte de draad snel weer op.

Een strakke voorzet van Ruben de Jager werd door iedereen gemist, waarna Sneek-verdediger Serge Fatima de bal in eigen doel gleed (1-4). Kort daarna was ook Gianni Tiebosch trefzeker. Hij werd aangespeeld door Reguillo Vandepitte, nam de bal mee en schoot hard raak (1-5). Daarmee was het duel definitief beslist en wist Hoek dat het de periodetitel op zak had.

ONS Sneek-Hoek 1-5 (0-3). 1. Kyle Doesburg 0-1, 6. Kyle Doesburg 0-2 (strafschop), 21. Rik Impens 0-3, 57. Tom Arissen 1-3, 59. Serge Fatima 1-4 (eigen doelpunt), 63. Gianni Tiebosch 1-5. Scheidsrechter: D. Schaper (Dokkum). Gele kaart: Ale de Boer (ONS Sneek). Aantal toeschouwers: 200.

ONS Sneek: Barry Ditewig; Serge Fatima, Nick Kuipers, Nick Burger, Ale de Boer; Michael Lanting (46. Tom Arissen), Jelle de Graaf, Denzel Prijor; Martijn Barto (46. Gendridge Prijor), Yumé Ramos en Curty Gonzales.