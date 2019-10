Scorende reus wil een stuk of twintig biertjes verdienen

Eigenlijk zag hij het verzoek helemaal niet aankomen. ,,Ik was verbaasd dat ik voor een interview werd gevraagd", is hij ietwat beduusd. Het zegt veel over Thijs de Wit. Promovendus Roosendaal won vier van de vijf wedstrijden in de tweede klasse en de spits heeft er al vijf in het netje liggen.

De Wit is bescheiden. Als hem gevraagd wordt hoe het nu gaat, of hij het succes verwacht had, gaat zijn antwoord eerst over het team en dan pas over zichzelf. ,,In het middelpunt van de belangstelling staan, da's niks voor mij." Maar met zijn prestaties ontkomt hij niet aan de spotlights.

Doorbraak

Vorig seizoen brak hij door. ,,In het begin speelde ik veel, maar in het tweede halfjaar raakte ik mijn basisplaats kwijt, ik was uit vorm. De trainer koos voor Wesley van Zundert en Toni Ngombojoao in de spits." Deze zomer vocht hij opnieuw voor zijn kans en krijgt hij het vertrouwen van trainer Peter Sweres. Dat betaalt zich uit. Samen met Van Zundert -zijn voormalige concurrent - scoort hij er op los. De twee zijn met elf treffers verantwoordelijk voor een groot deel van de Roosendaalse productie (zeventien doelpunten). De Wit is lovend over zijn collega in de spits. ,,Ik kan zoveel van hem leren. Hoe hij omgaat met kansen, hoe hij loopt; hij heeft natuurlijk veel ervaring. We praten er ook veel over."

Zijn doelpunten zijn niet alleen voor Roosendaal goud waard. Ook persoonlijk levert het hem wat op. ,,Ik had voorafgaand aan dit seizoen een weddenschap afgesloten met Jaimy Bakkenes (teamgenoot, red.). We zijn allebei dol op Desperados. Voor elke assist die hij geeft, krijgt-ie er eentje van mij. Andersom krijg ik er een als ik scoor."