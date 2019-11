SCO ziet Olympia’60 dure punten morsen, Dongen gaat wedstrijden steeds serieuzer nemen

RFC zat. - SCO 2-5 (1-2). 0-1 Raoul Joossen, 0-2 Tom Rijvers, 1-2 Osman Aslan, 1-3 Ferri Kastelijns, 1-4 Rijvers, 1-5 Kastelijns, 2-5 Ashley Pruijssers.

RFC kon het strijdplan al na tien minuten in de prullenbak gooien. “Een snelle achterstand is het laatste wat je wilt tegen zo’n ploeg”, reageerde RFC-coach Mo Duzgun. RFC was na de 1-2 niet minder dan SCO, maar kon dat niet in de score uitdrukken. SCO-coach Edwin Verheijen was niet tevreden: ”De taken werden niet goed uitgevoerd, dan is het voetballend ook niet goed. Totaal hebben we een halfuur goed gevoetbald en waren we verder veel te slordig.”

GSC/ODS - Oosterhout zat. 1-3 (0-0). 0-1 en 0-2 Stefan Kok, 1-2 Junior Monte, 1-3 Tofik Ould El-Hadje.

Oosterhout had in de afgelopen drie wedstrijden twintig doelpunten tegen gekregen. “Ik heb de speelwijze, het systeem en de formatie aangepast”, vertelde Oosterhout-trainer Ahmet Türkücü na afloop. “We zijn heel erg blij dat we maar één tegendoelpunt kregen. Het vergt veel energie. Ik moet het team complimenteren met deze prestatie.”

SSC’55 - Dongen zat. 3-1 (0-1). 0-1 Olivier van Onzenoort, 1-1 en 2-1 Frank ter Schiphorst, 3-1 Erwin van den Hoven (pen.).

Na een teamsessie besloten Dongen zich vanaf afgelopen week meer te richten op het prestatiegerichte aspect. “We spelen voortaan wekelijks in zo’n sterk mogelijke opstelling”, zei Dongen-coach Rik Vermeulen. “We spelen nog een paar pittige potjes voor de winterstop. Alle neuzen staan dezelfde kant op.” Dat resulteerde in een uitstekende eerste helft tegen SSC’55 waarin Dongen op een 0-1-voorsprong kwam dankzij een mooie goal van Olivier van Onzenoort. “Na de pauze viel snel de 1-1 op het moment dat we met een blessure kampten.” Dongen was even van slag en moest ook de 2-1 incasseren. Dat konden ze niet meer ombuigen. SSC’55 liep uit naar 3-1.

Olympia’60 - Berkdijk zat. 2-4 (1-1). 0-1 Berkdijk, 1-1 Kjeld Huveneers, 2-1 Thymo de Bruijn, 2-2, 2-3 en 2-4 Berkdijk.

Olympia'60-coach Frans Ceton was na afloop nog vol ongeloof: “Dat we zo door de ondergrens zakten, verwachtte ik niet. Door onze eigen fouten kon Berkdijk scoren, we verloren van onszelf”, baalde Ceton. De voorsprong vlak na rust werd binnen een minuut weer weggegeven. “We moeten volwassen worden als we bovenin de competitie mee willen draaien.”