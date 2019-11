SCO ziet kansen op periodetitel vervagen, Dongen speelt voor sinterklaas in Oosterhout

SCO - IFC 0-1 (0-1). 0-1 Ufuk Akkanoglu.

SCO speelde een slechte wedstrijd en zag toe hoe IFC er met de punten vandoor ging. “De druk van IFC was te hoog om er onderuit te voetballen”, analyseerde SCO-trainer Edwin Verheijen. “Als we dan sneller de lange bal zoeken, moeten we de duels aangaan. Dat deden we niet.”

Volledig scherm Illias Baabouche vecht namens SCO een duel uit met IFC-speler Gerald Verhoef (rechts). © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Het zat SCO bovendien niet mee. Een geldig lijkend doelpunt werd na vijf minuten afgekeurd vanwege vermeend buitenspel. Robin van den Noort had even later een vrije doortocht richting de vijandelijk goal, maar werd vlak voor hij kon schieten op de hakken getrapt. De IFC-verdediger werd gespaard en mocht op het veld blijven. “Dat zijn bepalende momenten, en het zit nu even niet mee”, baalde Verheijen.

Volledig scherm SCO-aanvoerder Tim Ardon weet de bal op tijd weg te schieten voordat Yannick Ponit (midden, IFC) eraan komt. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Nadat IFC vlak voor rust op voorsprong kwam, zocht SCO in de tweede helft naar de gelijkmaker. Kansen wisten de Oosterhouters echter nauwelijks te creëren.

Volledig scherm IFC-keeper Liam van Roon stopte de ingeschoten strafschop die SCO in de tweede helft tegen kreeg. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Oosterhout - Dongen 3-1 (2-0). 1-0 (pen.) en 2-0 (pen.) Stefan Kok, 2-1 Niels Dingemans, 3-1 Ferry Stoop.

Oosterhout stond na een half uur al op een 2-0 voorsprong dankzij twee penalty’s. “Twee cadeautjes door domme overtredingen”, baalde Dongen-coach Rik Vermeulen die zijn ploeg voor sinterklaas zag spelen. “De tweede helft gaven we veel druk en kwamen zij niet meer van hun helft af.” Oosterhout counterde nog naar 3-1. “We voetbalden niet goed. We waren slordig, niet geconcentreerd en ik miste strijd”, reageerde Oosterhout-coach Ahmet Türkücü, “Maar we hebben drie belangrijke punten.”

GSC/ODS - Olympia‘60 2-0 (0-0). 1-0 en 2-0 Jeffrey Gooshouwer.

Olympia’60 was de eerste helft heer en meester, creëerde een hoop kansen, maar was niet scherp genoeg voor de goal. Het wist weliswaar tweemaal het net te vinden, maar beide doelpunten werden afgekeurd. “Na rust hebben we slecht gespeeld, we hebben ons uit de wedstrijd laten halen”, baalde Olympia'60-coach Frans Ceton. “Ik was zelf ook te veel met de scheidsrechter bezig en dat sloeg misschien over op de spelers, dat nam ik mezelf kwalijk”, stak hij de hand in eigen boezem.

ZBC’97 - RFC 3-0 (1-0) 1-0 Robin Matena, 2-0 Delli Cromarty, 3-0 Matena.

Binnen vijf minuten keek RFC tegen een achterstand aan. “We konden weinig forceren en met ballen achter onze verdediging deed ZBC’97 ons steeds pijn”, vertelde RFC-coach Mo Duzgun. Toch wist ZBC’97 de score niet uit te breiden. “In de laatste vijf minuten kregen we nog drie grote kansen, zo hadden we de overwinning kunnen stelen.”