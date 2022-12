SCO winterkampioen na derbywinst, concurrent RFC blijft in het spoor

Een half jaar geleden speelde Wout den Engelsman nog in de derde klasse, nu kan hij naar FC Volendam

Gaat Wout den Engelsman het profvoetbal in? Het zou zomaar kunnen. De jonge verdediger van vierdedivisionist Goes liep met succes stage bij FC Volendam. ,,Ze willen me het liefste in de winterstop al hebben.” Een half jaar geleden voetbalde de achttienjarige nog bij WHS in de derde klasse.

