SCO wint topper, Olympia’60 ontsnapt aan puntverlies

Zaterdag 4ERFC verloor op eigen veld van IFC, de koploper was simpelweg te sterk. Olympia’60 won ternauwernood van Willem II. Tegen de hekkensluiter scoorde Elroy Vereggen in de blessuretijd het winnende doelpunt. SCO won overtuigend van ZBC’97 dat tot vanmiddag de koploper was. SCO komt dankzij de overwinning weer dichterbij de bovenste plaats. Oosterhout verloor van SSC’55 en Dongen kon weinig inbrengen tegen GSC/ODS.

RFC - IFC 0-4 (0-2).

RFC was kansloos tegen IFC. ,,Ze hebben veel spelers die op een te laag niveau spelen. IFC is te goed voor deze klasse”, complimenteerde RFC-coach Mo Duzgun de tegenstander. ,,Het kwaliteitsverschil en de voor ons ongelukkige beslissingen van de scheidsrechter zorgden ervoor dat we de eerste helft niets in te brengen hadden.” Na de pauze probeerde RFC nog even aan te zetten, maar kon het opnieuw geen potten breken en liep IFC uit naar een 0-4 overwinning.

Willem II - Olympia’60 3-4 (2-1). 1-0 Willem II, 1-1 Bryan Weistra, 2-1 Willem II, 2-2 Nick van Wanrooij, 3-2 Willem II, 3-3 Thieu van der Bruggen, 3-4 Elroy Vereggen.

Olympia’60 was de meest gelukkige ploeg na ruim negentig minuten voetbal. ,,Het was een hele slechte wedstrijd, maar wel een open wedstrijd waardoor de amusementswaarde hoog was”, vertelde Olympia’60-coach Frans Ceton. Daar was hij echter niet altijd even blij mee, want Olympia’60 speelde een zwakke eerste helft.

In de rust paste Ceton een dubbele wissel toe. ,,Ik wilde eerder al wisselen, maar twijfelde nog wie ik moest kiezen. Zeven of acht jongens kwamen in aanmerking voor een plek op de bank.” De tweede helft van Olympia‘60 was iets beter. ,,We creëerden meer, maar Willem II had net zo goed kunnen winnen.” In blessuretijd scoorde Elroy Vereggen het winnende doelpunt.

SCO - ZBC’97 3-0 (1-0). 1-0 Tom Rijvers (pen.), 2-0 Tim Ardon, 3-0 Abdon Wouters.

SCO was beter en slimmer dan ZBC’97. “De eerste helft waren we de bovenliggende partij. De voorsprong was terecht”, vertelde SCO-coach Edwin Verheijen. ,,Na rust kwamen zij sterker uit de kleedkamer, ze zochten de grens op.” Na 55 minuten ging een spelers van ZBC’97 de grens over en moesten de bezoekers met tien man verder.

,,Daarna hebben we legio kansen gehad. De score had hoger uit kunnen vallen, maar het is goed dat we die kansen creëren”, vertelde Verheijen. Dankzij de overwinning kruipt SCO weer dichter naar de bovenste plek toe. Na de wedstrijd kregen twee spelers van ZBC’97 nog rood, waarvan een van die spelers zelfs tweemaal. De frustratie die de nederlaag opriep werd op de scheidsrechter afgereageerd.

SSC’55 - Oosterhout 3-2 (3-1). 0-1 Stefan Kok, 1-1 Erwin van den Hoven, 2-1 en 3-1 Joey van Veldhoven, 3-2 Kok.

Oosterhout kon goede zaken doen, wanneer het SSC’55 zou verslaan, in de strijd om een plaats in de nacompetitie. Maar de bezoekers verloren bij SSC’55. Oosterhout maakte de openingstreffer, maar daarna liep SSC’55 nog voor rust uit naar een 3-1 voorsprong. In het tweede bedrijf kwam Oosterhout niet verder dan één doelpunt. De vierde plaats, die aan het einde van het seizoen zeer waarschijnlijk een ticket voor de nacompetitie oplevert, raakt daardoor verder uit zicht. Het gat tussen SSC’55 dat nu de vierde plaats bezet en Oosterhout bedraagt na de nederlaag vijf punten.