SCO wint Oosterhoutse derby, The Gunners en Boeimeer delen de punten

zaterdag 4DIn de derby tussen SCO en Oosterhout trok SCO aan het langste eind: 0-2. In de strijd om de Haagse Beemden deelden The Gunners en Boeimeer de punten: 2-2. Dongen verloor op bezoek bij Berkdijk, Baronie verloor bij koploper DESK en Olympia’60 kwam niet tot scoren tegen SSC’55. RFC versloeg Rijen met 0-6.

Berkdijk - Dongen 1-0 (0-0). 1-0 Berkdijk.



,,De eerste helft hebben we prima gespeeld, maar niet weten te scoren”, vertelde Dongen-coach Luke van Overbeek na afloop. ,,Daardoor gaan we de tweede helft tegen de tijd spelen.” Dongen ging op zoek naar een doelpunt dat maar niet gevonden werd. ,,We hebben amper gevoetbald. Berkdijk was continu aan het tijdrekken en maakte veel overtredingen. Het was een schande, maar we roepen het over ons zelf af door voor rust niet te scoren.”

DESK - Baronie 3-2 (1-2). 0-1 Arthur Barskaja (pen.), 1-1 Mees van der Pennen, 1-2 Max Denisov, 2-2 Daan van Loon (pen.) en 3-2 Tom Rommens.

,,De eerste helft ging gelijk op. We wisten dat onze kansen in omschakelmomenten lagen en daardoor werden we ook gevaarlijk”, analyseerde Baronie-coach Ricardo van den Bos. Zo ging Baronie met een 1-2 voorsprong rusten. DESK kwam vervolgens sterker uit de kleedkamer en kwam op gelijke hoogte. Halverwege de tweede helft krijgt Baronie weer een strafschop nadat de Bredanaars weer goed omgeschakeld hadden. ,,Die missen we, de corner die volgt nemen we te gehaast en na de counter valt de 3-2”, baalde Van den Bos. DESK gooide de boel daarna op slot, Baronie creëerde geen kansen meer.

,,Er had meer ingezeten, maar we geven de wedstrijd in één minuut weg. Het is heel zuur”, vond Van den Bos.

Olympia’60 - SSC’55 0-0 (0-0).

De wedstrijd die in 0-0 eindigde was volgens Olympia’60-coach Mo Duzgun ook een typische 0-0 wedstrijd: ,,Het was een leuke wedstrijd die op en neer ging. We hebben de beste kansen gehad, maar we konden die niet afmaken.” De ploeg van Duzgun, miste de ervaring om de overwinning te pakken. Duzgun, die al aardig wat jaren meeloopt als trainer in het amateurvoetbal, speelde naar eigen zeggen met het jongste team dat hij ooit gecoacht had bij de senioren. ,,De jongens hebben keihard gewerkt en ik had graag gezien dat ze beloond werden met drie punten.”

Rijen - RFC 0-6 (0-1). 0-1 Timo Kerstens, 0-2 en 0-3 Ron van der Wulp, 0-4 en 0-5 Kerstens, 0-6 Van der Wulp.

Rijen-coach Hans van de Nieuwenhuizen vond de 0-6 uitslag wat geflatteerd: ,,Tot het laatste kwartier van de wedstrijd hebben we behoorlijk gespeeld, maar daarna zijn we weggespeeld. Toen viel de 0-2 pas.” RFC-coach Paul van der Donk vond juist dat de overwinning veel groter uit had kunnen vallen: ,,Het is moeilijk om tegen een team als Rijen te spelen, je speelt al snel in een te laag tempo. We hebben degelijk gespeeld en een zakelijke overwinning geboekt, maar we hadden een grotere score neer kunnen zetten.”

Oosterhout - SCO 0-2 (0-0). 0-1 Tim Ardon, 0-2 Mees de Leijer.

In een matige wedstrijd, kenmerkend voor een derby, trok SCO aan het langste eind. ,,Terecht. Het is extra leuk om een derby te winnen, er was veel publiek”, constateerde SCO-coach Stephan Baghus tevreden. ,,De eerste helft gingen we te veel mee in het fysieke spel van Oosterhout en speelden we te snel de lange bal. Op de momenten dat we meer ons eigen spel spelen, stichtten we direct gevaar.” SCO kwam op voorsprong nadat Tim Ardon een voorgegeven vrije trap binnenkopte en Mees de Leijer stelde de zege veilig door na een goede actie van Axel Kastelijns binnen te schieten: 0-2.

The Gunners - Boeimeer 2-2 (0-0). 1-0 Tim Suter, 2-0 Paul Pedersen, 2-1 Mikey Damen, 2-2 Mike de Koning.

De puntendeling tussen The Gunners en Boeimeer voelde voor The Gunners als een nederlaag en voor Boeimeer als een overwinning. ,,We komen natuurlijk voor drie punten, maar als je zo laat de 2-2 maakt voelt het als een overwinning”, stelde Boeimeer-coach Tom Looijmans.

The Gunners-coach Brian Piris baalde erg van de verliespunten. ,,We kregen een paar enorme kansen die we misten. Dan ben je bang dat het een heel lastige middag wordt”, verwees Piris naar de missers van Daniël Zwanenburg en Paul Pedersen toen het nog 0-0 stond. ,,Als je dan alsnog op 2-0 komt, moet je het over de streep trekken.” Maar Boeimeer kwam nog terug tot 2-2 en liep juichend van het veld af.

Op het veld van Boeimeer won The Gunners in blessuretijd een aantal weken geleden. ,,Die nederlaag hebben we nu rechtgezet. Dat is een mooie beloning voor de groep”, vond Looijmans.