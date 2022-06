SCO speelt extra ronde nacompetitie na puntverlies, Dongen profiteert

VIERDE KLASSE D ZaterdagDongen maakte geen fout tegen Rijen. Na de 10-0 overwinning was de periodetitel een feit en doordat SCO morste op bezoek bij Boeimeer gaat Dongen over SCO heen op de ranglijst. Dat betekent dat Dongen de eerste ronde in de nacompetitie vrij is.

Zaterdag vierde klasse D

Berkdijk - The Gunners 2-0 (2-0). 1-0 Jorg Snoeren, 2-0 Giel van de Boom.

Ondanks de nederlaag was The Gunners-coach Brian Piris niet ontevreden: ,,Het was ver onder de maat, maar we hebben geen domme dingen gedaan en geen schade opgelopen. Om te winnen moeten we altijd 100% inzet tonen, maar dat hebben we vandaag niet gedaan.”

Oosterhout - Olympia’60 2-5 (2-1). 1-0 Oosterhout, 1-1 Nick van Wanrooij, 2-1 Oosterhout, 2-2 Van Wanrooij, 2-3 Osman Aslan, 2-4 Joey Kleijberg, 2-5 Van Wanrooij.

,,De eerste helft was matig van onze kant”, erkende Olympia’60-coach Mo Duzgun. ,,Na de pauze hadden we het iets anders neergezet en dat pakte heel goed uit. We waren de tweede helft heer en meester.”

Baronie - RFC 1-0 (0-0). 1-0 Koen Verhagen e.d.

,,We waren de betere ploeg. We hadden meer kansen, maar die maken we niet af. Dan is het aan onszelf te wijten dat we met lege handen staan”, oordeelde RFC-coach Paul van der Donk. ,,Het is kenmerkend voor het seizoen.”

,,Het was niet best, de opbouw was te traag. Het zegt veel dat het doelpunt een eigen doelpunt was”, vond Baronie-coach Ricardo van den Bos. ,,Er stond niets meer op het spel en dat was aan de wedstrijd te zien.”

Boeimeer - SCO 2-2 (1-2). 0-1 Abdon Wouters (pen.), 1-1 Bryan Ripzaad (pen.), 1-2 Abdelaziz Negro, 2-2 Pepijn van de Corput.

SCO moest winnen om de derde plaats op de ranglijst te behouden en daarmee een vrijstelling voor de eerste ronde van de nacompetitie te pakken. ,,Dat was op de eerste 20 minuten na niet te zien bij onze spelers”, baalde SCO-coach Stephan Baghus. ,,We hadden bijna de hele wedstrijd de overhand, maar door te veel risico te nemen geven de doelpunten cadeau”, vond Boeimeer-coach Tom Looijmans.

Dongen - Rijen 10-0 (2-0). Doelpunten: Maarten Waltman (4), Joep van Overbeek (3), Luc Braams (2), Tom van Strien (pen.).

,,We hebben een uur lang geprobeerd om het Dongen moeilijk te maken. Daarna ging het hard”, zag Rijen-coach Hans van den Nieuwenhuizen. ,,We zijn heel blij dat het seizoen er op zit.”

Dongen moest winnen om de derde periodetitel te pakken, maar dat was een formaliteit. ,,Toen we hoorden dat we door het puntverlies van SCO nog een plek klommen, werd er wel even gejuicht”, gaf Dongen-coach Luke van Overbeek toe. ,,We mogen de eerste ronde van de nacompetitie overslaan. ,,De 1-0 viel al snel, toen was de spanning eraf. Het laatste stuk van de wedstrijd kon Rijen het niet meer bijbenen en ging bijna iedere aanval erin.”