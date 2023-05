SCO pakt de titel, RFC faalt en moet naar de nacompetitie

Vierde divisie Moerse Boys gaat in anderhalve maand van ‘dood en begraven’ naar ‘nacompeti­tie­koorts’

Moerse Boys was niet lang geleden al door velen dood en begraven, maar bleef zelf geloven in het lijfsbehoud. Een wederopstanding volgde en na een heel seizoen op de voorlaatste plaats is de ploeg dan eindelijk een plekje gestegen. Longa'30 werd met 3-1 verslagen. De nacompetitie lonkt.