SCO lijdt verrassende nederlaag tegen Dongen, RFC haalt uit tegen Willem II

Dongen - SCO 1-0 (0-0). 1-0 Bas Jansens (pen.).

Dongen liet SCO het spel maken, maar daar was de koploper niet toe in staat. “Wij zakten in en counterden ook goed”, was Dongen-trainer Rik Vermeulen tevreden over het spel van zijn ploeg. SCO-trainer Edwin Verheijen zag het juist helemaal misgaan. “We zakten ver door de ondergrens gezakt, als je de taken niet uitvoert en uit positie loopt is het erg slecht.” Verheijen zag het tijdens de warming-up al aankomen: “Er was veel arrogantie bij de spelers, maar je kan het niet meer keren.”