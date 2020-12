Schuurmans en Madese Boys gaan met elkaar verder

Zowel de spelers, staf als de trainer zijn tevreden over de onderlinge samenwerking. Met Schuurmans aan het roer eindigde de levendige dorpsclub vorig jaar als zevende. Als hekkensluiter van het linkerrijtje werd de competitie abrupt stopgezet.

Met de contractverlenging heeft Madese Boys nog tenminste één extra jaar zekerheid van een ervaren oefenmeester. Schuurmans staat al ruim een decennium aan het roer van een eerste elftal in het amateurvoetbal. Een loopbaan die hem via Zwaluwe, Virtus en SCO in Made neer liet strijken.