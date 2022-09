Schollaardt is terug als voetballer en helpt Oosterhout aan vliegende start: ‘Begon weer te kriebelen’

Op negenjarige leeftijd werd Timo Schollaardt gescout. In tien jaar tijd speelde hij in de jeugdopleiding van FC Den Bosch, Royal Antwerp, Willem II en NAC. Bij de overstap naar de senioren besloot hij dat hij het trainersvak veel mooier vond dan dat van een speler. Hij koos ervoor om zich daar helemaal op te richten in de academie voor voetbaltalenten van zijn stiefvader Leon Hutten. Na het trainen van verschillende jeugdelftallen kwam Schollaardt bij Oosterhout terecht als trainer van de onder-23. En dat terwijl hij zelf ook pas 23 jaar is. ,,Ik was in de jeugd natuurlijk altijd al met voetballen bezig. Daarna is dat nog veel meer geworden, maar dan als trainer. Dat doe ik nu nog steeds als trainer van een jeugdelftal van FC Den Bosch, maar het begon na een pauze van een paar jaar toch weer te kriebelen om te gaan voetballen. Toen ik dat aan de trainer (Stijn Biemans) liet weten, mocht ik gelijk weer aansluiten.”

In de eerste competitiewedstrijd voor Oosterhout mocht Schollaardt gelijk spelen en zorgde met de ploeg voor de eerste driepunter van het seizoen. Hij benadrukt dat het een echte teamprestatie was, en Stijn Biemans is het daarmee eens. ,,Complimenten voor hoe de ploeg deze eerste wedstrijd in de tweede klasse in is gegaan. We leerden in de eerste helft wel gelijk een lesje toen een klein foutje meteen werd afgestraft, maar eigenlijk waren wij heel de wedstrijd beter en we bogen de achterstand terecht om.”