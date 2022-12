Schijf wint met 3-0 van DSE, houdt voor het vierde duel op rij de nul

Warme pizza’s en emotioneel belletje na langver­wach­te eerste zege Dongen: ‘Dit is heerlijk’

DONGEN - ,,Hallo, met Osman”, nam Dongen-trainer Osman Erbas zijn telefoon op. Een vaste vrijwilliger van Dongen aan de lijn. ,,Hij ligt al heel lange tijd in het ziekenhuis en belt me gelijk op om me te feliciteren.” En Dongen mag gefeliciteerd worden. Een 4-2-overwinning op Unitas. De eerste zege van het seizoen.

18:00