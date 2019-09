Schijf verrast titelkandidaat Zundert

Schijf-trainer Jan Hereijgers zag Zundert de eerste 25 minuten domineren. “Je zag waarom Zundert een titelkandidaat is. Na de 0-1 hadden ze nog de tweede en derde kunnen scoren, maar dat lieten ze na. Na een halfuur spelen kwamen wij steeds beter in de wedstrijd en scoorden de 1-1, misschien wat tegen de verhouding in. Na rust zag ik veel strijd van mijn ploeg, we creëerden kansen en speelden goed voetbal. De 2-1 van Dennis van Nijnatten is dan ook volledig verdiend aan onze getoonde strijd. Als ik kritisch ben, vond ik dat we op voetballend gebied nog verbeterpunten hebben. Al mag je bij drie punten tegen een titelkandidaat zeker niet klagen. Een uitstekende start”, aldus de coach die aan zijn tweede trainersklus bezig is.