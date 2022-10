Schijf-trainer Van Dongen ziet team door coronabesmetting via live-verbinding winnen

Hereijgers ‘eindelijk’ trainer van Zundert, maar ambities reiken verder dan derde klasse

Jan Hereijgers jr. trainde de hoofdmacht van Wernhout, Schijf en streek afgelopen zomer in zijn woonplaats Zundert neer. Wie niet beter zou weten, denkt dat het een honkvaste trainer is die vooral graag in de buurt van zijn eigen dorp blijft, maar de coach zag veel meer van de wereld.

