Schijf - Sprundel gestaakt nadat speler in elkaar zakt, BSC haalt uit

zondag 5c Gloria UC speelt wedstrijd in eerste helft uit, hattrick Stefan van Dongen

19:19 Gloria UC scoorde twee keer binnen een paar minuten en besliste zo de wedstrijd. Ook DVVC houdt de punten in Dongen na een overtuigende wedstrijd. OVV'67 was in de tweede helft niet meer opgewassen tegen het sterke Oisterwijk.