Schijf pakt titel en promoveert naar derde klasse

Het is Schijf dan eindelijk gelukt: het kampioenschap in de vierde klasse pakken. Nadat het duel tegen Internos zondag werd gestaakt door de zware regenval, werd donderdavond de resterende tachtig minuten uitgespeeld. Het werd 1-1, waardoor Schijf de titel pakt.

De aanstaande kampioen kwam al na vier minuten spelen aan de leiding tegen de ploeg uit Etten Leur. Internos-doelman Merijn Pil zat mis, waarna topscorer Dennis van Nijnatten er namens Schijf als de kippen bij was om de 1-0 binnen te werken. Even later maakte de thuisploeg er zelfs 2-0 van na een vrije trap die werd ingekopt. De verdubbeling van de score verdween echter al gauw weer van het bord omdat de grensrechter vlagde voor buitenspel.

Weer de goaltjesdief

Tien minuten voor rust was het weer Dennis van Nijnatten die van zich liet spreken en zijn tweede goal van de avond maakte. Schijf zat op rozen, met nog een helft te spelen was de historische titel bijna binnen.

Na een uur spelen was daar de genadeklap. Althans, daar leek het op. De 3-0 werd al gevierd, maar de bal ging er via de binnenkant van de paal weer uit. Aan de andere kant was het plots Internos dat terugkwam in de wedstrijd. Danny Poppelaars schoot de bal in de verre hoek: 2-1. Met nog tien minuten te gaan was het billenknijpen voor Schijf, en was de hoop terug bij de naar Schijf gereisde VVR-selectie.