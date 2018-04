Schijf pakt overtuigend drie punten, Van Meer maakt hattrick voor OVV'67

EERSTE KLASSE D

Eldenia VR2 - OVV'67 0-3 (0-2).

OVV'67 liet de thuisploeg veel aan de bal zodat zij konden counteren. En dat resulteerde na een halfuur voetballen op de 0-1 van Lara van Meer. De gehele eerste helft was OVV'67 op de helft van Eldenia en de thuisploeg wist geen raad met de bal. Voor rust scoorde Lara van Meer haar tweede doelpunt. Na rust kreeg Eldenia meer de ruimte, maar het wedstrijdbeeld zag er hetzelfde uit als de eerste 45 minuten. In de 70ste minuut scoorde Lara van Meer haar derde en was de wedstrijd gespeeld. ,,We zaten er bovenop en we hebben echt een teamprestatie laten zien", aldus trainer Patrick van Biezen.