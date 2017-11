Schijf pakt eerste periode en schrijft geschiedenis

Zaterdag 4C Oosterhout verslaat The Gunners

12:15 RFC besliste in de eerste helft de wedstrijd tegen DVO ’60. Beek Vooruit mocht hopen op een punt maar kreeg direct na de gelijkmaker het deksel op de neus. The Gunners vergat te voetballen en ging mee in het spel van de bezoekers. Oosterhout counterde naar de overwinning. ONI boekte een klinkende zege.