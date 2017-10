Schijf loopt uit na derbyzege, opnieuw puntverlies Alliance

DIOZ - Schijf 2-3 (2-3) 23. 0-1 Ronald Feijns (e.d.), 32. Roland van Hooff 1-1, 34. Van Hooff 2-1, 36. Nick van Dijk 2-2, 40. Robin van Nijnatten 2-3.

Na vier duels is duidelijk dat Schijf een ploeg is waar rekening mee gehouden moet worden. Schijf-trainer Cees van Beers: ,,Wij hadden geluk dat we na die 2-1 snel twee keer scoorden, het geluk van een koploper.''

Alliance - Internos 3-3 (1-1) - 1-0 Cerezo Fuawing, 1-1 Jaye Musters (pen), 1-2 Danny Poppelaars, 1-3 Musters (pen), 2-3 Fung a wing, 3-3 Gijs Gommeren.

Alliance-trainer Rick Schimmel was zeer ontevreden: ,,We waren bar slecht. Maar ik wil Internos niet tekort doen. Zij hebben er keihard voor gewerkt. Wij hebben geen twee punten verloren, maar er een gewonnen.''

VVR - SVC 2-2 (1-1) - 1-0 Jolan Gooskens, 1-1 Jowin van Belois, 1-2 Jorn Magielse, 2-2 Yoran de Bruin.

Volgens VVR-trainer Kees Daemen had zijn ploeg voor rust een beslissende voorsprong moeten nemen.

Gesta - DSE 2-4 (0-3) - 0-1 Joeri Janssen (e.d.), 0-2 en 0-3 Pieter Foesenek, 1-3 Stefan van Riel, 1-4 Bart Naalden, 2-4 Frits Verheijen.

DSE was voor rust volgens trainer Marc van der Linden de bovenliggende partij: ,,In de tweede helft ging het slechter. GESTA bleef de bal diep spelen en hier gingen wij in mee. Bij 1-3 hadden we het moeilijk en mochten we blij zijn dat de aansluitingstreffer uitbleef. Toen Bart Naalden 1-4 scoorde was het duel beslist.''

Wernhout - BSC 0-0.

Wernhout had voor rust het meeste balbezit, maar kreeg geen kansen. Trainer Jan Hereijgers: ,,BSC wachtte af en loerde op fouten van ons. Halverwege de tweede helft kreeg Maarten Constandse van BSC rood, maar tegen tien man hadden we het moeilijker dan tegen elf. We hebben twee punten laten liggen.'' Later in de wedstrijd kreeg ook Chris van Aert van Wernhout nog rood.