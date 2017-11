Schijf loopt opnieuw averij op, Sprundel haalt uit tegen Internos

DSE - Schijf 2-2 (1-0) 1-0 Bart Naalden (pen), 2-0 Naalden, 2-1 Robin van Nijnatten, 2-2 Bas Adriaensen.

DSE-trainer Marc van der Linden is tevreden. ,,Na rust nam de druk van Schijf toe, maar we raakten niet in problemen. Tien minuten voor tijd was het nog 2-0. Eigenlijk zat er voor ons meer in dan een gelijkspel.''

Alliance - SAB 2-0 (1-0) 1-0 Guilliano Wierikx, 2-0 Robin Geeraers.

Alliance-trainer Rick Schimmel: ,,Wij waren beter en wonnen terecht, maar ik moet SAB en trainer Meindert Dijkstra complimenteren. SAB is, op Alliance na, de best voetballende ploeg in deze klasse. Ik begrijp niet waarom ze zo laag staan.''

Sprundel - Internos 5-0 (4-0) 1-0 Ruben Wagtmans, 2-0 Bjorn Brouwers, 3-0 Hein Verhoef, 4-0 Jacky Kemps, 5-0 Brouwers.

Dat Sprundel überhaupt een competitiewedstrijd tegen Internos mocht spelen, was al zeer bijzonder. In het seizoen 94/95 vond de laatste competitiewedstrijd tussen de twee huidige vierdeklassers plaats.

Sprundel speelde volwassener, efficiënter en doortastender. Internos balde aardig mee, maar na ruim een half uur stond het 4-0 en was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. De openingstreffer van Ruben Wagtmans (zwabberbal) en de 4-0 van Jacky Kemps (lob) mochten er wezen. Na rust schoot Bjorn Brouwers de bal nog vanaf een meter of 35 over Internos-doelman Cherson Girigori.

VVR - BSC 1-2 (0-0) 0-1 Matteo Castro, 1-1 VVR 1-2 Mohamed Boulayan.

,,Hier staat een blije trainer'', vertelde BSC-trainer Gabor Babos. ,,Het was een boeiende pot met veel duels. Na rust kwamen wij meer aan voetballen toe. Een rode kaart voor VVR pakte in ons voordeel uit. Na de 1-1 gingen wij voor de drie punten en dat lukte ook.''

GESTA - DIOZ 1-1 (1-1) 0-1 Roland van Hooff, 1-1 Jules van Rijsbergen.

Een door blessures geplaagd GESTA pakte na vier opeenvolgende nederlagen eindelijk weer een punt. ,,Geen zege, maar er staat in ieder geval een resultaat en dat vind ik in deze fase het belangrijkste'', aldus GESTA-trainer Karel Damen.

Noordhoek - Wernhout 1-4 (1-2) 0-1 Davey Domen, 1-1 Piet Kouters, 1-2 Thijs van de Buijs, 1-3 en 1-4 Jordan van der Staak.

Het was voor rust een gelijkopgaand duel, maar op de valreep scoorde Wernhout 1-2. ,,In de tweede helft zijn we een op een gaan spelen'', verklaarde Noordhoek-trainer Jerry van Huuksloot. ,,We hadden veldoverwicht, maar kregen twee rake counters om de oren.''