Schijf klopt koploper Victoria’03, Hoeven houdt Groen Wit op puntje

UVV’40 – Sprundel 2-1 (0-0). 1-0 Jaap Beerenschot, 1-1 (e.d.), 2-1 Sebastian de Meijer.

,,Een puntendeling was terecht geweest’’, vond Sprundel-trainer Patrick Arnouts. ,,We hebben nu nog vier wedstrijden om van de laatste plek te komen en ik heb er vertrouwen in dat het ons gaat lukken’’ aldus Arnouts.

UVV’40-trainer Joey Verhoeven had een andere mening over de wedstrijd. ,,We hebben de tegenstander in de wedstrijd gelaten omdat we onze eigen kansen niet afmaken. Uiteindelijk is het een terechte overwinning en zijn het drie belangrijke punten’’, vertelde Verhoeven.

Schijf – Victoria’03 3-0 (0-0). 1-0 Dennis van Nijnatten, 2-0 Ardin van Nijnatten, 3-0 Dennis van Nijnatten.

,,We hadden de wedstrijd aardig onder controle’’, vond Schijf-trainer Jan Hereijgers. We geven gedurende de wedstrijd steeds minder weg. De jongens gooien er een hoop power en energie in. Een goed antwoord op de teleurstelling van afgelopen zondag’’, vertelde Hereijgers.

Ook Victoria-trainer Danny Mathijssen vond het een terechte overwinning voor Schijf. ,,We brachten vandaag niet wat we normaal gesproken brengen. Schijf had honderd procent drive en dat hadden wij niet en dan ga je er af. Afgetroefd op felheid’’, aldus Mathijssen.

Hoeven – Groen Wit 1-1 (1-1) 1-0 Thijs Heijens, 1-1 Yassine el Allouchi.

,,We hebben veel strijd geleverd vandaag’’, vond Hoeven-trainer Gijs Smulders. ,,Het was een gelijk opgaande strijd waarbij we in de tweede helft veel druk hadden op Groen Wit. Er lagen op een gegeven moment drie jongens met kramp op het veld. Nou dan weet je het wel’’, vertelde Smulders lachend.

,,Het is geen schande dat we gelijk spelen maar we laten de aansluiting op Victoria liggen’’, vertelde Groen Wit-trainer Martijn van Galen. ,,We speelden een goeie eerste helft waarbij we tegen de verhouding in achter komen. De tweede helft was rommelig. We hebben heel hard gewerkt maar niet slim. Op basis van kwaliteit hadden we afstand moeten nemen’’, aldus Van Galen.

Philippine – DSE 4-2 (2-0) 2-1 Bart Naalden, 2-2 Pjotr Hendrickx.

,,Jammer dat het door scheidsrechter beslist wordt’’, vertelde Peter Sweres geërgerd. ,,We spelen een slechte eerst helft. De 2-0 achterstand hebben we dan ook volledig aan onszelf te danken. Tweede helft gaan we beter voetballen. We zetten meer druk en pakken het balbezit. Het was wachten op de 2-3 van ons maar toen kwam er een zeer discutabel moment van de scheidrechter. Onze keeper heeft de bal in zijn handen en een jongen van Philippine schiet de bal uit onze keeper zijn handen en scoort daarmee de 3-2. Een overwinning was misschien niet verdiend maar verliezen op deze manier ook zeker niet’’, aldus Sweres.