Schijf-keepster Hendrickx: 'We staan bekend als rouwdouwers'

Milou Hendrickx wilde als vierjarige al voetballen, maar dat was nog te jong om lid te worden van een club. Om toch zoveel mogelijk met de bal in de weer te zijn ging ze met haar broer mee naar het veld van Sprundel, haar opa was coach van het team. Inmiddels verdedigt ze het doel bij Schijf.

De damestak van de Schijfse voetbalclub is de trots van de vereniging. Het dorp telt ongeveer 1500 inwoners, maar de vrouwen spelen 'gewoon' in de landelijke eerste klasse. ,,Dit is het niveau waar we thuishoren", is Hendrickx stellig.

Vorig jaar eindigden de geel-roden netjes in de middenmoot en werd zelfs de bekerfinale gehaald. Hendrickx blijft realistisch: ,,De eerste klasse is ons plafond. Als we hier blijven hangen, is dat al een prestatie van formaat."

De doelstelling is dan ook niet meer dan handhaven. ,,Want we zitten momenteel een beetje krap qua spelers. We hebben net iets te weinig man, alleen in het doel hebben we geen probleem", lacht Hendrickx.

Lijnkeeper

Haar teamgenoten noemen Hendrickx 'een wereldkeeper'. ,,Dat valt mee", relativeert ze. ,,Maar de afgelopen jaren ben ik wel steeds beter geworden. Ik was een echte lijnkeeper maar nu durf ik meer uit te komen. Ik ben goed in één-tegen-één-situaties en heb prima reflexen."

Bijna niemand wint makkelijk in Schijf. ,,Ik denk dat we bij tegenstanders bekend staan als rouwdouwers", lacht Hendrickx. ,,We zijn niet bang om een duel aan te gaan. We vechten voor elkaar."

Het heeft dit seizoen nog niet tot goede resultaten geleid. ,,De start is niet best", geeft Hendrickx toe. ,,Ik weet ook niet waar het aan ligt, dus de oplossing heb ik niet paraat. Misschien zijn we te gemakzuchtig, verdwijnt de focus of is de conditie nog niet goed, maar we krijgen in de loop van de wedstrijd makkelijk tegendoelpunten."

Degradatiezorgen