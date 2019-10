Schijf houdt koploper Victoria’03 in bedwang, Gastel beleeft ‘mooiste helft’ in Terneuzen

Zundert - DSE 3-0 (1-0) 1-0 Steven Braspenning, 2-0 Dennis Verheijen, 3-0 Olivier van Hassel.

DSE leed de derde nederlaag op rij. ,,We hadden weinig in te brengen”, gaf DSE-trainer Willem Lambregts toe. ,,Wel jammer van de zes gele kaarten, die waren niet allemaal nodig.”

VVR - Hoeven 1-1 (0-1) 0-1 Dominic van Oosterhout, 1-1 Gilberto Quiala.

VVR-trainer Mark Schuiten baalde van de in zijn ogen twee verloren punten. ,,Een vrije trap werd door Hoeven snel genomen waarbij wij niet stonden op te letten, heel slordig. In de tweede helft hadden we het af moeten maken. Na de gelijkmaker hadden we zeker nog vijf, zes kansen om de tweede te maken.”



Hoeven-trainer Eric Koenraads was het daar niet mee eens. ,,Voor rust lieten we na om de tweede te maken, na rust was VVR de bovenliggende partij. Vlak voor tijd hadden we een open kans op de 1-2, maar dat had een gestolen overwinning geweest.”

Terneuzen - Gastel 2-2 (2-0) 1-0 en 2-0 Douwe de Kok, 2-1 en 2-2 Sjoerd van den Eijnden.

,,Terneuzen was in de tweede helft rijp voor de slachtbank”, zag Gastel-trainer Johan van Batenburg. ,,Terneuzen liet zien over een uitstekende ploeg te beschikken, al gaven we de goals te makkelijk weg. We lieten in de tweede helft zien waar we toe in staat zijn.”

Steenbergen - Steen 3-0 (0-0) 1-0 Lennart Boot, 2-0 Boudein Bickel, 3-0 Tim den Houting.

,,Een cruciale zege”, aldus Steenbergen-trainer Robin Borremans. ,,We zaten half in de put, maar wilden er niet volledig invallen. Na de zware nederlaag van vorige week hadden we donderdag een teamgesprek waar harde woorden vielen. Dat deed ons goed, ik zag een winnaarsmentaliteit.”

RBC - Philippine 1-3 (1-0) 1-0 Imad Bouda el Kouai, 1-1 Joey Walhout, 1-2 Rosario Taelman, 1-3 Jos Westerhout.

,,We verloren verdiend”, zei RBC-aanvaller Anwar Tarfit. “Na onze openingstreffer kregen we twee grote kansen op de tweede, maar de paal stond in de weg. Na rust was het een groot drama van onze kant. We konden niets anders dan accepteren.”

MOC’17 - HVV’24 1-2 (1-1) 1-0 Joshua Becht, 1-1 Ibrahim Eryürük, 1-2 Sinan Coban.

MOC’17-trainer Ger Musters baalde van de tegengoal vlak na rust. ,,Ik dacht dat we met vertrouwen de kleedkamers uitkwamen, maar na een minuut stond de 1-2 op het scorebord. Doelman Colin Janse voorkwam dat de achterstand erger werd.”

Schijf - Victoria'03 2-2 (1-1) 0-1 Sjoerd Renne, 1-1 Nick van Dijk, 2-1 Falco Potters, 2-2 Jari Voeten.

Binnen honderd tellen kwamen de gasten, zij het met geluk, op voorsprong. Een afstandsschot van Sjoerd Renne belandde via de rug van een tegenstander achter de kansloze Schijf-doelman Kiske Martens. ,,Daar waar we voor vreesden, gebeurde ook”, zag Schijf-trainer Jan Hereijgers. ,,Na de goal liet Victoria’03 zich zoals verwacht wat terugzakken en mochten wij het spel maken. Dat paste natuurlijk volledig in hun straatje.”

Volledig scherm Sjoerd Renne (tweede van rechts) viert zijn treffer met zijn medespelers. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

In een fase waarin Victoria’03 via Brian Hellemons en Ali Boukayouht de beste kansen creëerden, was het Schijf dat op slag van rust op 1-1 kwam. Aanvoerder Nick van Dijk schoot van een meter of 25 buiten bereik van doelman Van Kinderen in de kruising.

Volledig scherm SCHIJF, SCHIJF-VICTORIA '03. Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden. Sharushan Ponnudurai treft keeper Kiske Martens van Schijf © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Wie in de rust iets te lang in de kantine van Sportpark de Zoek bleef hangen, liep het risico dat hij in de tweede helft twee doelpunten miste. Bij de eerste aanval na rust schoot Falco Potters van dichtbij de 2-1 binnen. Ruim één minuut later slalomde Victoria’03-aanwinst Jari Voeten door de verdediging van Schijf heen en passeerde hij doelman Martens: 2-2.

Victoria’03-trainer Mathijssen, die Jordi Nijs na lang blessureleed zag invallen, waarschuwde zijn collega-trainers voor Sportpark De Zoek. ,,Niemand gaat makkelijk winnen in Schijf. Met het puntje kon ik leven. Misschien zat er meer in, maar Schijf voetbalde ook fases zeer goed. Nul punten had ze zondagmiddag tekort gedaan.”