Schijf heeft periodetitel voor het grijpen, Alliance wint derby

BSC - Alliance (0-1) - 0-1 Guilliano Wierikx, 0-2 Donovan Carolus, 0-3 Christiaan Willemse.

Voor rust kreeg BSC betere kansen, maar het was Alliance dat op slag van rust op voorsprong kwam. De weggestuurde Christiaan Willemse werd onderuit gelopen door Mark Deijkers. Vanaf elf meter schoot Guilliano Wierikx rustig binnen. Na rust zakte Alliance meer in, en werd pijnlijk BSC's onvermogen om het spel te maken duidelijk. De ploeg van trainer Gabor Babos kon eigenlijk geen kans creeëren. Toen de trainer na 65 minuten met Mohamed Boulyan een extra aanvaller voor verdediger Deijkers bracht, counterde Alliance simpel naar 0-3.

DIOZ - Noordhoek 1-4 (0-1) - 0-1 Piet Kouters, 0-2, 0-3 en 0-4 Roy Gabriëls, 1-4 Guus Feijns.

,,Het is de eerste dit seizoen, maar wel een dik verdiende overwinning'', aldus Noordhoek-trainer Jerry van Huuksloot. ,,We hebben ons vertrouwde spelletje gespeeld en na rust vanuit de omschakeling toegeslagen.'' Cornee Willemsen, oefenmeester van DIOZ, kan zich vinden in de reactie van Van Huuksloot. ,,Wij hadden meer balbezit, maar kansen bleven uit'', verklaarde Willemsen.

Internos - VVR 0-3 (0-1) - 0-1 Tobias Bas, 0-2 Tom Mensen, 0-3 Stef Daemen (pen).

In een gelijkopgaande eerste helft profiteerde VVR van een keepersfout: 0-1. VVR-trainer Cees Daemen: ,,In het eerste gedeelte van de tweede helft speelden wij ons beste voetbal. In die periode scoorden wij ook twee keer. Jos Musters, elftalleider van Internos, vindt dat er niets op de zege van VVR is af te dingen: ,,Wij voetbalden te slap, teveel balverlies. Na rust was het gewoon bar slecht.''

DSE - SVC 3-0 (0-0) - 1-0 Bart Naalden, 2-0 en 3-0 Pieter Foesenek.

,,We hebben revanche genomen op de nederlaag van vorige week tegen Internos hoewel ik het liever andersom had gezien'', aldus DSE-trainer Marc van der Linden. ,,Een bijzondere vermelding verdient Thomas Laming die de twee treffers van Pieter Foesenek voorbereidde.''

Sprundel - Wernhout 2-2 (0-1) - 0-1 Thijs van de Buijs, 1-1 Dairon Clarijs, 2-1 Roy van den Broek, 2-2 Leroy Gommers (pen).

Jack Verlaar, de trainer van Sprundel, was ontevreden over het spel van zijn ploeg voor rust. Verlaar: ,,In de tweede helft komen we knap terug en moeten we eigenlijk winnen. Dan krijgt Wernhout in de laatste minuut die penalty. Dat is zuur, maar Wernhout verdiende het gelijkspel, want wij hebben het voor rust laten liggen.''