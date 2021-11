Schijf en VVR maken er geen spektakel van, Hoeven vervolgt sterke serie

zondag 3aHoeven is bezig aan een uitstekende reeks. In de laatste vijf wedstrijden pakte het dertien punten waardoor het in de bovenste regionen bivakkeert. Schijf en VVR konden de acht toeschouwers achter het hek niet vermaken en speelde bloedeloos gelijk: 0-0.

Hoeven - Clinge 2-1 (1-0). 1-0 Rick Braspenning, 2-0 Stijn Kerstens, 2-1 Dries van Putten.

Hoeven-trainer Gijs Smulders zag een kopie van de wedstrijd vorige week tegen Schijf. ,,Voor rust waren we de betere partij en hadden we de voorsprong moeten uitbouwen. Na rust kwamen we snel op 2-0-voorsprong en wisten we dat Clinge zou gaan aandringen. Op basis van de tweede helft had het ook zomaar gelijk kunnen eindigen. Conditioneel zijn we heel sterk waardoor we wedstrijden zoals deze op karakter over de streep kunnen trekken.”

DSE - Steen 3-2 (2-1). 0-1 Rory van den Branden, 1-1 Pjotr Hendrickx, 2-1 en 3-1 Thomas Laming, 3-2 Kenneth Dankaart.

DSE maakte het zichzelf vooral moeilijk tegen laagvlieger Steen. ,,Slordig in balbezit, niet zorgvuldig met de kansen omgegaan", somt DSE-trainer Peter Sweres op. ,,Steen speelde ook een aardige partij mee, met jeugdig enthousiasme maakten ze het ons moeilijk. Uiteindelijk herpakten we onszelf goed en stonden we ditmaal wel aan de goede kant van de streep. Die slordigheden moeten eruit willen we bovenin meedoen in deze klasse.”

Schijf - VVR 0-0.

Er waren enkele onbestrafte overtredingen voor nodig om de wedstrijd in Schijf aan de gang te krijgen. ,,We wisten uit vorige edities tegen Schijf dat we veel strijd moesten leveren”, vertelde VVR-trainer Mark Schuiten. ,,Het was zeker geen hoogstaand voetbal, maar op strijd kwamen we er een aantal keer gevaarlijk uit.”

VVR-speler Tijn Bruijns (rechts) schiet de bal buiten voordat Schijf-invaller Ardin van Nijnatten gevaarlijk kan worden.

VVR-spits Tobias Bas leek zijn ploeg na een uur spelen op voorsprong te koppen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Even daarvoor liet Schijf-spits Sjoerd Jacobs twee kansen op de openingstreffer liggen. Invaller Sven Roelands had de beste poging door vanaf twintig meter de bal in de kruising te krullen, maar zag Schijf-keeper Kiske Martens uitstekend redden.

Schijf-speler Falco Potters (links) en VVR-speler Maarten Adriaensen vochten de nodige duels uit.

,,Voor mijn jongens is dit een fijne opsteker. Ze hebben tot nu toe hard moeten vechten voor elk punt. Dan is het fijn om eindelijk van die hatelijke nul af te zijn”, aldus Schuiten.

Zundert - Sprundel 5-1 (1-0). 1-0 Fabian Nelemans, 2-0 en 3-0 Tim Goethals, 4-0 Nelemans, 5-0 Cas van Oijen, 5-1 Ruud van de Lindeloof.

Een zwakke fase na rust kwam Sprundel duur te staan. Binnen tien minuten was het duel gespeeld. ,,Ondanks de snelle achterstand speelden we een gelijkopgaande eerste helft", vond Sprundel-trainer Patrick Arnouts. ,,Op slag van rust misten we twee grote kansen. De volwassenheid om zulke spaarzame kansen te benutten ontbreekt nog bij ons.”

,,Dit is wel een opluchting”, doelt Zundert-trainer Jack Sweres op de ruime zege van zijn ploeg. ,,De afgelopen weken lieten we het afweten, maar tegen Sprundel heb ik een heel goed Zundert gezien. We hebben wat aanpassingen in de opstelling gedaan en dat betaalde zich uit.”

Groen Wit - UVV’40 was afgelast wegens coronagevallen bij UVV’40.

Philippine - Victoria'03 afgelast.