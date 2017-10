Schijf blijft realistisch na sensationele start

,,Niemand had natuurlijk zien aankomen dat wij na drie speelrondes bovenaan zouden staan'', zegt de ervaren aanvoerder. Door onder meer een overwinning op kampioenskandidaat Alliance staat de ploeg met negen punten uit drie wedstrijden bovenaan. ,,Afgelopen weekend lieten we tegen Alliance zien dat we een sterke selectie hebben. We speelden met drie nieuwe mensen achterin en toch wonnen we volkomen terecht'', aldus Van Dijk.

Ondanks de droomstart blijft Van Dijk met beide voeten op de grond. ,,Dat we dit niet hadden zien aankomen, zegt natuurlijk ook wel wat onze doelstelling is. Wij willen gewoon leuk meedraaien in het linker rijtje.''

Dat meedraaien in het linker rijtje zal vooral moeten komen door goede trainingsarbeid, vindt Van Dijk. ,,Ik speel al flink wat jaren in het eerste, maar ik heb nog nooit zulke fanatieke trainingen meegemaakt'', zegt de aanvoerder over het arbeidsethos van zijn ploeggenoten. ,,We hebben nu een geweldige groep die er volle bak voor gaat.''

Die groep is volgens Van Dijk ook meer dan een bij elkaar geraapt zooitje. ,,We zijn een enorm hechte groep, dat krijg je snel in een klein dorp als Schijf.'' Zondag speelt de hechte spelersgroep tegen de buren uit Zegge. De derby tegen DIOZ gaat volgens Van Dijk beslist worden in het voordeel van Schijf. ,,Wij gaan met 1-3 winnen'', zegt de aanvoerder overtuigend.