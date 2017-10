Schijf bezorgt Alliance een kater, Gesta zwaar onderuit tegen SVC

Internos - SAB 2-2 (0-1) - 0-1 Tom Askamp, 0-2 Bryan Bongaards, 1-2 Bart Boeren, 2-2 Morris Meesters. SAB-trainer Meindert Dijkstra is tevreden met het punt: ,,We speelden niet goed, maar gaven voor rust niets weg.''

BSC - DIOZ 2-2 (2-2) - 0-1 Simon van Hest, 0-2 Roland van Hooff, 1-2 Stijn van Iersel, 2-2 Michel Swinkels.

BSC-trainer Babos: ,,Net als in de voorafgaande wedstrijden gaven we het in het eerste half uur weg. We mogen uiteindelijk blij zijn met 2-2."