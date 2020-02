Schietgrage Be Ready-topscorer Vergunst loopt overdag op terroristenafdeling in Vught

‘Wat voor werk ik doe? Ik loop tussen de boeven.” Vergunst, een beer van een vent, is Penitentiaire Inrichtingswerker op de Terroristenafdeling in Vught. Het is de best beveiligde gevangenis in Nederland. ,,Mijn dag begint met een ‘wekronde’. Kijken of de gedetineerden nog in leven zijn. Dat klinkt heftiger dan het is, maar hoort bij het protocol. En daarna begeleid ik ze van A naar B. Als ze bijvoorbeeld moeten koken, luchten of werken.”