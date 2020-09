Scheidsrechter tegen de grond geduwd bij Groen Wit - Terneuzen, duel gestaakt: ‘De emoties liepen hoog op’

Viola - Gloria UC: ‘Schoonfa­mi­lie? Tape je enkels maar goed in'

9:38 Derby's te over dit weekeinde in het West-Brabantse amateurvoetbal. VVR krijgt Zundert op bezoek, Right-Oh speelt tegen RFC en Neerlandia'31 gaat naar Molenschot. Ook in Alphen staat een dorpenstrijd op de rol: Viola - Gloria UC. We vragen de zwagers Max Graafmans (Viola) en Dirk van Hooijdonk (Gloria UC) naar de strijd tussen Alphen en Baarle-Nassau. ,,Mijn schoonfamilie zie ik dit weekeinde niet."