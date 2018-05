Scheidsrechter houdt het één minuutje vol: vroeg einde Victoria'03 - HVV'24

Victoria'03 - HVV'24 0-0 gestaakt na één minuut.

,,Eén minuut en dertien seconden", lachte Victoria'03-trainer Ronald van Oevelen. De scheidsrechter moest na 73 tellen afhaken wegens een kuitblessure. ,,Van het bestuur hoorde ik dat hij bij aankomst had aangegeven dat hij nog herstellende was na vijf maanden blessureleed. Na ruim één minuut gaf hij aan dat hij niet meer verder kon", aldus Van Oevelen. Een vervangende scheidsrechter was niet voorhanden in Oudenbosch. Het duel wordt naar alle waarschijnlijkheid op donderdag 17 mei uitgespeeld.

RBC - Steenbergen 3-3 (1-0) 1-0 Jovanni van Nijnatten, 1-1 Mo Dahir, 2-1 Anwar Tarfit, 3-1 Huub Schuit, 3-2 en 3-3 Stijn Heideman.

RBC-trainer Danny Mathijssen noemde het gelijkspel 'verdiend'. ,,Al mag je het bij een 3-1-voorsprong niet meer weggeven. Ik vond ons over negentig minuten niet de betere." Marco Ernest, trainer van Steenbergen, was het daarmee eens. ,,Uiteindelijk was het punt het maximaal haalbare, maar gezien de kansenverhouding hadden wij moeten winnen."

Roosendaal - Breskens 8-1 (3-1) 0-1 Breskens, 1-1 Jules Gort, 2-1 Wesley Kotta, 3-1 Thijs de Wit, 4-1 (pen.) en 5-1 Tom van den Borst, 6-1 Jordi Nollen, 7-1 Koen Plank, 8-1 De Wit.

,,We hadden de tegentreffer nodig om in de wedstrijd te komen", aldus Roosendaal-trainer Peter Sweres. ,,In de tweede helft had het makkelijk uit kunnen lopen naar dubbele cijfers. Invaller Jordi Nollen scoorde op fraaie wijze."