SC Hoge Vucht verstevigt koppositie na 7-1-zege, VCW laat winst glippen

zondag 4CNa het behalen van de eerste periodetitel ging Hoge Vucht thuis tegen een gehavend Boeimeer gewoon door met winnen. Boeimeer werd met 7-1 naar huis gestuurd. Right Oh pakte de zesde overwinning op rij en klimt naar de vierde plaats.

Be Ready - WDS'19 0-1 (0-0) - 0-1 Dinh Vo (pen.)

,,De toegekende strafschop was terecht. Daarna ging Be Ready doordrukken en verzuimden we om de 0-2 te scoren", concludeerde trainer Johan Dijkstra van WDS'19.

VCW - Terheijden 1-1 (0-0) 1-0 Wessel Verschuren, 1-1 Ronald L'Abee.

In de slotfase liet VCW in de derby tegen Terheijden een voorsprong glippen. ,,Dit was een matige wedstrijd met veel strijd. We hebben achterin weinig weggeven, maar verloren de strijd op het middenveld. Het is zuur om zo kort voor tijd de gelijkmaker te moeten incasseren, maar een gelijkspel is wel een terechte uitslag", keek aanvoerder Pim van Oers van VCW op de wedstrijd terug.

DIA - Raamsdonk 4-2 (2-1) 1-0 Kjell Hellemons, 1-1 Luuk Nieuwesteeg, 2-1 Djenal Soeterboek, 3-1 Niek akkermans, 4-1 Remco Sluijk, 4-2 Stijn Harms.

Gezien de vele kansen voor DIA, had de uitslag ook beduidend hoger kunnen zijn.

Dussense Boys - RFC 2-2 (0-2) 0-1 en 0-2 Martijn Clarijs (beide pen.), 1-2 André Segeren, 2-2 Jody Janssen.

,,Het is ons weer gelukt om na een achterstand terug te komen. Onze eerste helft was slecht. Na de pauze ging het een stuk beter", sprak trainer Antoine Hoevenaren van Dussense Boys na afloop.

SC Hoge Vucht - Boeimeer 7-1 (3-1) - 1-0 Jesper Seuntjens, 1-1 Gilly Lens, 2-1 Ibrahim Ikililou, 3-1 Dimitri Sabajo, 4-1 en 5-1 Ikililou, 6-1 Shershah Akbari, 7-1 Seuntjens.

Een zwaar gehavend Boeimeer was geen partij voor een gemotiveerd Hoge Vucht. Na de komende weken als Hoge Vucht tegen Irene'58, Right Oh en DIA gespeeld zal duidelijk zijn waar de Bredanaars staan.