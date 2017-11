SC Hoge Vucht profiteert van misstap Be Ready en pakt periodetitel

zondag 4cSC Hoge Vucht moest winnen en was afhankelijk van een misstap van Be Ready. Toen bleek dat Be Ready onderuit ging bij Terheijden, kon SC Hoge Vucht het feestje vieren.

WDS'19 - Right Oh 0-4 (0-1) - 0-1 en 0-2 Jari Langermans, 0-3 Marco Schoevers, 0-4 Martijn Kneepkens.

Right Oh boekte alweer de vijfde overwinning op rij en klimt gestaag naar een positie in de top. WDS'19 daarentegen maakte de omgekeerde weg mee en zakt steeds verder weg.

Irene'58 - Boeimeer 3-0 (1-0) - 1-0 Sander van Mook, 2-0 Wesley Eestermans, 3-0 Luuk Kops.

Op een moeilijk bespeelbaar veld had Irene'58 weinig te duchten van Boeimeer.

OMC - DIA 0-5 (0-2) - 0-1 Niek Akkermans, 0-2 Dylan de Jong, 0-3 Djenal Soeterbeek, 0-4 Remco Sluijk, 0-5 Niek Akkermans.

DIA handhaaft zich door de overwinning op OMC op de derde plaats.

Terheijden - Be Ready 1-1 (1-0) 1-0 Jason Joosen, 1-1 Robin van den Noort.

Be Ready kwam na bijna een halfuur spelen op een 1-0-achterstand, waarna het alle zeilen bij moest zetten om zicht te houden op de periodetitel. Topscorer Robin van den Noort scoorde weliswaar nog de gelijkmaker, maar Be Ready kwam niet verder dan 1-1.

Raamsdonk - SC Hoge Vucht 1-2 (1-1) - 0-1 Ibrahim Ikililou, 1-1 Luuk Nieuwesteeg, 1-2 Jesper Seuntjens.

De Bredanaars moesten winnen, maar bleven lang steken op een 1-1-tussenstand staan. Nadat Jesper Seuntjens de winnende treffer had gescoord, werd duidelijk dat Be Ready in Terheijden punten zou morsen. In een hectische slotfase trok Hoge Vucht de winst en de eerste periode over de streep.

RFC - SC Emma 5-6 (3-4) - 1-0 Maikey Luijbregts, 2-0 Stef Leijten, 2-1 Michel van Pelt, 2-2 Dagci Orkan, 3-2 Nick Broeders, 3-3 Maikel Steenbakker, 3-4 Van Pelt , 4-4 Kelvin Paqauy, 4-5 en 4-6 Christian Shendro, 5-6 RFC.

RFC-trainer Marco Verschuren verloor bij zijn rentree. ,,Er is nog veel te doen. De organisatie moet nog beter weggezet worden. Ik heb er alle vertrouwen in. Scoren doen we toch wel."