SC Gastel wint na weergaloze comeback, FC Bergen boekt eerste zege

FC Bergen – Breskens 3-1 (1-1) – 1-0 Tim Cornel, 1-1 Ned de Looze, 2-1 Jeffrey Franken, 3-1 Geert Verstraten

,,Het was een erge zware wedstrijd, maar we zijn echt blij met deze overwinning. We gaan voor de comeback. Volgende week missen we wel vier spelers tegen RBC wegens schorsingen dus dat is minder’’, aldus FC Bergen-aanvaller Geert Verstraten.

RBC – Terneuzen 2-1 (1-1) – 0-1 Douwe Nieskens, 1-1 en 2-1 Anwar Tarfit

,,We worden eindelijk een keer beloond’’, zei RBC-trainer Danny Matthijssen na afloop. ,,Een zeer terechte overwinning en dat geeft vertrouwen met het oog op volgende week. De stand zegt niks en

SC Gastel - Groen Wit 4-3 (0-2) - 0-1 Tijn van Galen, 0-2 Halil Özturk, 0-3 Van Galen, 1-3 Tamin Saqeb, 2-3(pen.) Koen de Vos, 3-3 Sjoerd van den Eijnden, 4-3 Pascal van Caam.

,,In de rust zaten we als een stel dode vogels binnen’’, zei SC Gastel-trainer Peter Kepers. ,,Na de 0-3 konden we het tij alsnog keren en daarvoor een heel groot compliment aan mijn ploeg. Dit geeft enorm veel vertrouwen in aanloop naar de topper van volgende week tegen Hoeven’’, aldus Kepers.