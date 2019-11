Sarto springt over Roosendaal en Cluzona heen, Madese Boys geeft voorsprong uit handen bij Beek Vooruit

zondag 2EIn de strijd om de eerste periodetitel slikte Cluzona in blessuretijd een mogelijk dure tegentreffer. Ook Roosendaal zag koploper Sarto twee punten uitlopen nadat het zelf met 1-1 gelijkspel tegen VOAB. Sarto won bij FC Tilburg en krijgt volgende week zondag VOAB over de vloer in het laatste weekend van de eerste periode.

Roosendaal - VOAB 1-1 (1-0). 1-0 Lars Machielse, 1-1 Casper van Beers.

“Ik kon leven met het gelijkspel tegen een goed voetballende ploeg. Als er één ploeg had moeten winnen, waren wij het. Een tiental minuten voor het einde onthield de scheidsrechter ons een zuivere strafschop,” aldus trainer Peter Sweres van de thuisclub, die speler Daan Mulder zag uitvallen met een ernstige knieblessure.

Cluzona - TSC 1-1 (0-0). 1-0 Ruben Maas, 1-1 Gordillio Clemens.

“We zijn betere jagers dan verdedigers,” zei Cluzona-trainer Marcel van der Sloot na afloop. “Vorig seizoen konden we ook al moeizaam omgaan met de koppositie, daar hadden we blijkbaar nog niet genoeg van geleerd. We speelden onder ons niveau en vergaten na de 1-0 door te drukken. Bovendien pakte Jeroen Hack nog rood.” TSC-trainer Ton Cornelissen baalde van de individuele fout bij de 1-0. “Daarna knokten we onszelf goed terug in de wedstrijd.”

DESK - Kruisland 2-3 (1-0). 1-0 Koen van Baardwijk, 2-0 Mounir Maamar, 2-1 en 2-2 Issam Dahmani, 2-3 Mardoche Mputu.

“Een zwaarbevochten overwinning,” vond trainer Bram Plomp van Kruisland. “Op een zompig veld was het lastig voetballen, mede omdat het tempo te laag was en zij daardoor in de duels konden komen”.

Beek Vooruit - Madese Boys 2-2 (0-0). 0-1 en 0-2 Hovsep Manukjan, 1-1 (pen.) en 2-2 Loek Schalk.

“In de blessuretijd gaven we een 0-2 voorsprong weg. Daar hadden we flink de pee in", vertelde Madese Boys-trainer Dion Schuurmans. Beek Vooruit-trainer Arno Gabriëls was trots op de getoonde veerkracht. “We hebben veerkracht getoond door in blessuretijd nog twee goals te maken. Daarna volgde zelfs nog een enorme kans op de winnende.”

Uno Animo - Rijen 4-0 (2-0). 1-0 Ruben van Loon, 2-0 Rico Pires Leocadio, 3-0 Danny Kuijpers, 4-0 Pires Leocadio.

Rijen-trainer Freddy Kruijs zag ‘een dominante en goede start’ van zijn ploeg. “Maar door de onverwachte 1-0 ebde het vertrouwen weg. We probeerden om door de muur van Uno Animo heen te voetballen, dat lukte echter niet.”

WSC - JEKA 2-1 (0-0). 1-0 Soufiane Bakkali, 1-1 Randy Klees (pen.), 2-1 Bakkali.

“Drie minuten voor tijd stonden we nog op 1-1, dan is het zuur dat je het zo weggaf. Een cruciaal moment was een rake klap in het gezicht bij een van mijn spelers. De scheidsrechter zag het, maar gaf onbegrijpelijk slechts geel. Dat moment leek in de koppies te gaan zitten”, dacht JEKA-trainer Bas Liebregts.