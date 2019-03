Sander Remery (MOC’17): 'We zijn veel te goed voor degradatie'

Geboren in de stad van de mode, de Eiffeltoren en Kylian Mbappé, opgegroeid in de stad van de Vastenavend, de Peperbus en Cornald Maas. In het paspoort van MOC'17-middenvelder Sander Remery staat een Franse geboorteplaats. ,,Mijn vader had een baan in Parijs, mijn ouders hebben daar drie jaar gewoond." Die vader is Remy Remery, de voorzitter van MOC'17.