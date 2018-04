Sam van de Kreeke naar ASWH, Öztürk naar Kruisland

De 22-jarige middenvelder annex aanvaller woont al twee jaar in Rotterdam, waar hij bezig is aan het derde jaar van zijn studie. ,,Het is een top uitdaging, voetballen in de omgeving Rotterdam is iets wat ik graag wilde. Bovendien is het een kans om weer hogerop te spelen", legt hij zijn overstap naar ASHW uit. De ploeg staat nu elfde in de derde divisie (van de achttien ploegen).