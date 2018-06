SAB viert feest, Waspik in tranen: ,,Zwartste dag uit mijn carrière"

SAB toonde andermaal aan waar een ploeg toe in staat is door hard te werken. In de eerste helft troefde het Waspik af op felheid, wat leidde tot een flink aantal kansen en een 1-0-voorsprong door Joris van de Lande. ,,Het had 3-0 of 4-0 moeten staan", aldus Meindert Dijkstra, de fanatieke coach van SAB, die afscheid neemt. ,,We hebben laten zien derdeklassewaardig te zijn. Dit was echt genieten."

Ook Jan Fitters, zijn collega bij Waspik, vond SAB duidelijk de betere. ,,Ik had het idee dat we wat verkrampt speelden. Ik geloof niet zo in donderspeeches, heb de jongens in de rust vooral gewezen op de sterke punten."

Die aanpak werkte blijkbaar. Waspik liet in het tweede bedrijf zien voetballend meer wapens in huis te hebben dan SAB. Tot veel kansen leidde dat echter niet. Op één grote mogelijkheid voor topscorer Steven Molenschot na. Oog-in-oog met de doelman SAB had Molenschot moeten scoren. Het bleef 1-0.

Volledig scherm Meindert Dijkstra gaat uit zijn dak nadat de promotie met SAB bewerkstelligd is. © Foto Gino van Outheusden / Pix4Profs

Na het kampioenschap van vorig jaar in de vijfde klasse, is er nu de promotie naar de derde klasse voor SAB. Rechtsachter Jordy den Tenter: ,,Wie weet wat we daar kunnen bewerkstelligen. Het kon niet fout gaan in deze nacompetitie. We hebben sinds de winterstop geen wedstrijd meer verloren."

Volledig scherm Verdriet bij de spelers van Waspik na de degradatie op bezoek bij SAB. © Foto Gino van Outheusden / Pix4Profs

Waar na het laatste fluitsignaal de champagneflessen werden leeggespoten door de hossende spelers van SAB, lagen hun opponenten met betraande ogen op het veld. ,,Dit is absoluut de zwartste dag uit mijn voetballoopbaan. Het seizoen was sowieso een groot dieptepunt", aldus aanvoerder Rob IJpelaar, die na 14 jaar stopt bij het eerste elftal. ,,We hadden niet alleen de problemen met de trainer gehad (Marco van Dijnsen werd begin april ontslagen, red.), maar ook in privésituaties gebeurde er veel. We hadden zo graag met z'n allen willen winnen vandaag, maar dat is net niet gelukt."