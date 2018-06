SAB stuurt RFC op vakantie, Sprundel, NSV en DIA ook klaar

SAB - RFC 3-2 (3-0). 10. Bryan Bongaards 1-0, 20. Joris van de Lande 2-0, 22. Joris van de Lande 3-0, 65. Frank Dikkes 3-1, 76. Ruben van der Wulp 3-2. Rode kaart: 90. Ruben van der Wulp (RFC, twee keer geel), 93. Jeroen Leijten (RFC).

SAB begon ijzersterk op het eigen sportpark, liet bij vlagen oogstrelend voetbal zien waarbij vooral de combinaties over de rechterflank opvielen. Jordy den Tenter, Tomas Baljeu, Joris van de Lande, Rick Mertens en Bryan Bongaards wisten elkaar soms blindelings te vinden, inclusief een aantal hakballen en gevoelige steekpassjes. Dit machtsvertoon leidde tot een 3-0-ruststand. In de tweede helft kantelde de wedstrijd echter, via Frank Dikkes en Ruben van der Wulp werd het 3-2. Beide doelpuntenmakers kregen alle tijd en ruimte van de defensie van SAB.

Het laatste kwartier was hectisch, met twee rode kaarten in de slotminuten voor RFC als gevolg. Gescoord werd er niet meer, hoewel beide ploegen nog een paar grote kansen kregen. RFC kan op vakantie, de Bredanaars mogen zich voorbereiden op een uitduel bij ODIO in de volgende ronde van de nacompetitie.

Steen - Sprundel 1-0 (0-0) - 1-0 Michael van Mol.

Sprundel is er niet in geslaagd om ten koste van Steen de tweede ronde van de nacompetitie te halen. De formatie van Jack Verlaar ging in de verlenging met 1-0 onderuit en komt volgend seizoen opnieuw uit in de vierde klasse. Volgens Sprundel-trainer Jack Verlaar was Steen voor rust de betere ploeg, maar in de tweede helft waren de rollen omgekeerd. ,,Na rust waren wij heer en meester. Hein Verhoef en Ruben Wagtmans verschenen vrij voor de Zeeuwse goalie. Verhoef schoot tegen de paal en Wagtmans strandde op de keeper. Even later werd een kopbal van Ruud van de Lindeloof van de lijn gehaald. Ook in de verlenging waren wij de bovenliggende partij, maar door onoplettendheid in de verdediging kregen wij toch een doelpunt tegen'', aldus Verlaar.

Reeshof - DIA 3-1 (1-1) - 1-0 Maik Vreven, 1-1 Remco Sluijk, 2-1 en 3-1 Vreven.

DIA kreeg volop kansen , maar kon ze niet verzilveren. Slecht verdedigen bij DIA leverde in de 60ste en 62ste minuut een tegendoelpunt op: 3-1. Daarna speelde DIA alles of niets, maar wat de ploeg uit Teteringen ook probeerde, de bal wilde er niet in. Trainer Martijn Malinka van DIA baalde stevig van de uitschakeling. ,,Je gaat voor promotie en je haalt het niet. Maar ja dat is voetbal. Nu eerst de wonden likken en dan weer gaan werken richting volgend seizoen", berustte Malinka na afloop van de uitschakeling waarin zijn team voor een voldongen feit stond.