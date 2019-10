SAB-doelman Max Wigman redt punt tegen Waspik, VCW moeiteloos langs Berkdijk

zondag 4CDoor met 2-2 gelijk te spelen tegen Waspik bleef SAB in de hogere regionen meedraaien. Doelman Max Wigman groeide uit tot absloute sta-in-de-weg. VCW pakte de eerste punten via een duidelijke 4-0 zege. Ook Terheijden pakte het eerste punt.

VCW - Berkdijk 4-0 (1-0) 1-0, 2-0 en 3-0 Riley Dudok, 4-0 Robbie Kerremans.

“Een dikverdiende zege na een wedstrijd die we negentig minuten lang domineerden. Het enige wat we ons konden verwijten, was dat we niet eerder de 2-0 maakten,” aldus VCW-trainer Arjan Kwaaitaal.

Raamsdonk - PCP 4-1 (3-0) 1-0 en 2-0 Yordi Vissers, 3-0 Daan van der Pluijm, 4-0 Justin van Strien, 4-1 Sabir el Azizi.

“Na de zeperd tegen WDS'19 pakten we het vandaag uitstekend op. Ik zag een extra gemotiveerd team”, keek Raamsdonk-trainer Louis Roovers terug. PCP verzwakte vooral zichzelf door tegen een reeks gele en twee rode kaarten (voor protesteren, red.) aan te lopen.

SAB - Waspik 2-2 (2-0) 1-0 en 2-0 Rick Mertens, 2-1 Guido van den Hoven, 2-2 Coen Roksnoer.

“Ik was erg blij met het punt dat we gezien het spelbeeld misschien niet helemaal verdienden,” was SAB-trainer Meindert Dijkstra eerlijk.

Terheijden - Right’Oh 1-1 (0-1) 0-1 Daniek Maas, 1-1 Pepijn van Asten.

“Helaas kregen we te weinig na een duel die zich 85 minuten lang op hun helft afspeelde,” vond Terheijden-coach Fred Vrolijk.

RFC - WDS’19 1-1 (0-1) 0-1 Badr Bouhardaine, 1-1 Frank Dikkes (pen.).

“Een terechte weergave van de kansenverhouding. Ze verdedigden uitstekend waardoor we uiteindelijk blij mogen zijn met een punt door een penalty in de 90ste minuut", aldus RFC-trainer Mo Duzgun.

DIA - RWB 0-3 (0-1) 0-1 Kevin Remie, 0-2 Brent van Look, 0-3 Mickey van Boxtel.

DIA-trainer Erik van der Rooij baalde. “Het strijdplan kon al na zes minuten de prullenbak in na een rode kaart voor Thomas van Burik. Ik kon mijn team niets verwijten, we speelden goed georganiseerd voetbal", aldus Van der Rooij.

Dussense Boys - Blauw Wit’81 2-2 (1-1) 1-0 Harry Sassen, 1-1 en 1-2 Nick Jansen, 2-2 Sassen.