SAB degradeert na één seizoen uit derde klasse, historische nederlaag RBC in Terneuzen

zondag 3AHet lukte trainer Meindert Dijkstra niet om SAB voor de derde klasse te behouden. Eén wedstrijd voor het einde was de degradatie een feit na een 3-0-nederlaag tegen HVV’24. RBC maakte eigenhandig een einde aan de laatste titelkansen die het nog had. Op bezoek bij Terneuzen ging de ploeg van trainer Koos Waslander met 6-0 onderuit.

HVV’24 - SAB 3-0 (1-0) 1-0 Bodhi van der Sijpt, 2-0 Jozué Weever, 3-0 Joëll Bogaert.

,,Het was een wedstrijd met twee gezichten”, bekende Dijkstra. ,,Heel eerlijk, we hadden na drie minuten al op 0-2 voor kunnen staan na twee honderd procent open kansen. Tot de 44ste minuut minuut dacht ik dat we met ruime cijfers gingen winnen, totdat zij vlak voor rust onverwachts de 1-0 maakten. De tweede helft leverde een heel ander wedstrijdbeeld op. We moesten de gelijkmaker forceren, maar moesten dat bekopen met de 2-0 een kwartier voor tijd. Dat het daarna 3-0 werd, maakte vrij weinig meer uit, het doek was gevallen.”

Lees ook Roosendaal viert kampioensfeest na gigantische misstap RBC Lees meer

Dijkstra maakte bekend ook volgend seizoen voor de groep te staan in Breda. ,,Ik was nog nooit eerder gedegradeerd als trainer, een zuur gevoel. Met deze groep willen we volgend seizoen hoge ogen gooien in de vierde klasse en meestrijden om een prijsje.”

MOC’17 - Clinge 0-2 (0-1) 0-1 Dion Weemaes, 0-2 Chris Seghers.

,,Het hoeft niet mooi te zijn, als het maar effectief is”, sprak MOC’17-trainer Ardian Lekaj na afloop. ,,En dat gold vandaag voor Clinge. Ze hebben hard gewerkt en hun kansen benut. We kregen een lesje in effectiviteit.”

Victoria’03 - Schijf 1-1 (1-1) 1-0 Björn Verwater, 1-1 Ardin van Nijnatten.

,,Het was stukken beter dan vorige week”, zag Victoria’03-trainer Ronald van Oeveren. ,,Na de 1-0 kregen we kansen op de 2-0, maar die viel niet. Door een misverstand achterin komt Schijf vervolgens op gelijke hoogte, waarna het gelijkop ging tussen beide ploegen.”

Gastel - Virtus 1-1 (1-1) 0-1 Danny Oomen, 1-1 Mathijs Nagtzaam.

Gastel en Virtus speelden nergens meer voor. ,,En dat was te zien”, bevestigde Virtus-trainer Jorco de Kok. ,,Op speldenprikjes van ons na lieten we amper iets zien. Gastel had het betere spel.” Gastel-trainer Johan van Batenburg kon met het gelijkspel leven. ,,Qua kansverhouding hadden we misschien moeten winnen, al had dat weinig opgeleverd.”

Philippine - Steenbergen 1-2 (0-1) 0-1 Stijn Heideman, 1-1 Yannick Vanhijfte, 1-2 Remco van der Riet.

Steenbergen-trainer Marco Ernest deelde een compliment uit aan zijn ploeg voor het getoonde spel. ,,Ondanks dat we nergens meer voor speelden en we vrij veel afwezigen hadden, zag ik een gemotiveerd Steenbergen dat wilde winnen.”

Terneuzen - RBC 6-0 (3-0) 1-0 Quincy Schouten (e.d.), 2-0 Can Kiran, 3-0 Constansia, 4-0 Kiran, 5-0 Colin van der Hout, 6-0 Kiran.

RBC leed de grootste nederlaag sinds de heroprichting in Terneuzen. Door de nederlaag kon RBC de titel definitief uit het hoofd zetten.