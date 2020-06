Ruud van Dijk werd landskampioen met Baronie en schreef geschiedenis met Right-Oh

Column Platte kar of niet, gefeest zal er worden

30 mei De voorzitter buigt lichtjes voorover, schraapt de keel, tikt drie keer met zijn balpen tegen het kopje slappe filterkoffie en neemt plechtig het woord. ‘Wel goed mijne heren, dan zijn we nu aanbeland bij agendapunt acht van hedenavond: de platte kar. Of beter geformuleerd, vinden wij het als club, in dit coronatijdperk moreel verantwoord om feestvierend rond te rijden in ons dorp? Ja of nee?’