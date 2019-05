Ruud Kaiser weg bij derdedivisionist Dongen

Kaiser was één seizoen trainer van Dongen. Met de ploeg eindigde hij op de tiende plek in de derde divisie, waardoor een vierde jaar in de derde divisie een feit is. Toch zijn het roerige tijden op De Biezen. Voor de tweede opeenvolgende zomer moet de vereniging met tegenzin vervangers aantrekken voor vertrekkende clubjongens. Van het kampioensteam uit 2016 blijven er nu nog maar drie spelers over.