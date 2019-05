Ruud Kaiser verbaasd door vertrek bij Dongen: ‘Ben ontslagen door de verzorger’

In de winterstop tekende een enthousiaste Ruud Kaiser een nieuw eenjarig contract bij Dongen, maar woensdagavond werd hij per direct op straat gezet. De Amsterdamse coach is verbijsterd over de handelwijze van de derdedivisionist. ,,Van sommige mensen heb ik nooit steun gehad.”

Ruud Kaiser had afgelopen woensdag een gesprek over het afgelopen seizoen met Ton Jansens, vertrekkend hoofd van de technische commissie van Dongen. ,,We zouden het afgelopen seizoen evalueren en gaan praten over het nieuwe voetbaljaar”, zegt Kaiser. ,,Ik had de afspraak voorbereid en zat al vol plannen voor het nieuwe jaar: ik had er echt zin in”, zegt de oefenmeester. ,,Tot mijn verbijstering zag ik dat de penningmeester er ook was en toen wist ik hoe laat het was. Ze zeiden dat het voorbij was voor me.”

Lees ook Ruud Kaiser weg bij derdedivisionist Dongen Lees meer

De nieuwe technische commissie ziet het niet zitten om verder te gaan met Kaiser. ,,De spelersgroep heeft altijd achter me gestaan”, zegt Kaiser. ,,Daarom heb ik mijn contract in de winterstop met één jaar verlengd. Maar vanaf dag één waren er mensen binnen de club die moeite hadden met mijn manier van werken. Verzorger Wim IJpelaar heeft me maanden genegeerd en meer mensen hadden moeite met beslissingen die ik nam. Na de dramatische 9-0 nederlaag bij Jong Volendam in april heb ik aanvoerder Mitchell van der Stappen en keeper Wessel Sprangers gepasseerd en die beslissing is me niet in dank afgenomen. Ikzelf vond dit juist: hierna ging het beter als ik niet had ingegrepen, had Dongen nu nacompetitie gespeeld. We hebben hierna veel punten gepakt en zijn geëindigd op een mooie tiende plaats, de club is gered. Toch moet ik na één seizoen vertrekken.”

Uniek

Dit seizoen was Wim IJpelaar verzorger en tot verbazing van Kaiser staat uitgerekend hij volgend seizoen aan het hoofd van de technische commissie. Veel clubjongens zeggen Dongen na vele succesjaren vaarwel en Kaiser had zin om met een gerenoveerde spelersgroep een nieuwe start te maken. ,,Maar nu ben ik ontslagen door de verzorger. Dit is uniek in de voetbalwereld en bizar”, zo lacht Kaiser als een boer met kiespijn. ,,De technische commissie is het niet eens met mijn manier van werken en dan ben je kansloos.”

Nieuwe spelers

Kaiser strikte de afgelopen maanden persoonlijk een aantal nieuwe spelers voor Dongen en van enkelen ontving hij verontrustende telefoontjes. ,,Ze zijn ook verbaasd en weten niet precies hoe ze bij Dongen worden ontvangen.” De Amsterdammer, die onder meer trainer was bij RBC Roosendaal, FC Den Bosch en JVC Cuijk, baalt ook enorm van de timing van zijn congé. ,,Het is juni en ik moet op zoek naar een nieuwe club. Nou dat wordt het een opgave. Ik sta nog een jaar onder contract bij Dongen dus ik ga er ook vanuit dat de vereniging me netjes blijft betalen.”

Bestuur